El Gobierno, "dispuesto a negociar" con el PP la ley de Proyectos Estratégicos

El Gobierno autonómico toma nota de la oferta de diálogo planteada por el PP para consensuar la primera ley asturiana de proyectos estratégicos y "siempre está dispuesto a negociar", según afirmó la vicepresidenta Gimena Llamedo. El ofrecimiento del presidente de los populares asturianos y portavoz en la Junta General, Álvaro Queipo, se materializó este viernes, en forma de carta al presidente del Principado, Adrián Barbón, tal y como publicó LA NUEVA ESPAÑA, después de adelantar además hace una semana las principales novedades de un documento en el que el Ejecutivo autonómico trabaja desde la anterior legislatura y que ahora ya está listo para su aprobación inicial.

Queipo expuso a Barbón en dicha misiva la conveniencia de que un proyecto de ley de ese calado y trascendencia para la comunidad autónoma sea fruto de "un amplio consenso", a imagen y semejanza del que reclamó el ministro Jordi Hereu para la próxima ley nacional de Industria, en el Foro de inversión Empresarial, organizado por las Cámaras de Comercio en Madrid, donde el presidente del Principado habló de la futura normativa autonómica de proyectos estratégicos.

La oferta de diálogo del presidente del PP asturiano establece si no condiciones, sí al menos una hoja de ruta en la que reclama una cierta preferencia como segundo partido en el tablero político autonómico. "Considero conveniente, y muy necesario, que podamos reunirnos para hablar del contenido de esta ley y llegar al citado consenso antes de que se inicie su trámite parlamentario, para que nazca con el apoyo de las dos grandes fuerzas políticas de Asturias", plantea Queipo a Barbón.

La respuesta de la vicepresidenta Gimena Llamedo confirma la disposición del Ejecutivo asturiano al diálogo, aunque sin entrar en detalles sobre los plazos para el inicio de las conversaciones. "El Gobierno de Asturias es un gobierno de diálogo, siempre está dispuesto a negociar y por supuesto cuando se trata de leyes que deben aprobarse en la Junta General", manifestó a este periódico la "número dos" del Gobierno asturiano.

Queipo expone su carta a Barbón que "el objetivo es llegar a acuerdos que permitan desarrollar la ley que mejor dé respuesta a los problemas y retos a los que se enfrenta, y enfrentará, Asturias para lograr inversiones y proyectos que contribuyan al desarrollo de nuestra tierra". También planteaba "recuperar el tiempo perdido y no quedarnos rezagados, una vez más, respecto al resto de comunidades autónomas".

No es la primera vez que el presidente del PP de Asturias tiende la mano al Gobierno regional para aprobar alguna sus iniciativa legislativas, como ya hizo el pasado mes de marzo cuando anunció el apoyo del Grupo Popular a la ley de escuelas infantiles para menores de tres años, la red de "les escuelines" . Este proyecto de ley fue aprobado el pasado viernes por el Consejo de Gobierno para iniciar su tramitación parlamentaria sin que antes hubiera contactos entre el PP asturiano y la consejera de Educación. Lydia Espina decidió dar prioridad a los contactos con los alcaldes, entre ellos varios del Partido Popular, de los ayuntamientos que podrán formar parte de esta red autonómica.

Sí hubo contactos previos para negociar el contenido de la ley de impulso demográfico, concretamente con la vicepresidenta Gimena Llamedo, pero no fraguaron en un consenso previo, aunque finalmente el PP votó a favor en la Junta General tras pactar enmiendas que fueron objeto de transacción entre socialistas y populares, una fórmula a la que también recurrieron esta semana pasada para aprobar la reforma de la ley autonómica de montes en los artículos relacionados con la prevención de incendios.

Ahora la primera ley asturiana de proyectos estratégicos, reivindicada por empresarios y sindicatos, pondrá a prueba la capacidad de acuerdo entre los dos principales partidos en beneficio de los intereses generales de Asturias.

Izquierda y derecha coinciden en la necesidad de mejorar el texto inicial

Una buena herramienta pero que tiene mucho recorrido por delante en el parlamento autonómico para introducir cambios en el proyecto de ley elaborado por el Gobierno autonómico, cuyo contenido adelantó en exclusiva este periódico hace una semana. Con matices bien distintos, Vox, IU, Foro y la diputada del Grupo Mixto coinciden en la necesidad de mejorar el texto inicial.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, confirmaba este viernes que el Consejo de Gobierno ya tiene preparado el proyecto de ley de grandes inversiones para su aprobación en las próximas semanas, paso preceptivo para que inicie su tramitación en el parlamento autonómico.

Vox no duda en criticar la rápida disposición manifestada por el presidente de los populares asturianos para negociar y consensuar ese documento, tal y como ha pedido a Barbón por carta, según ha adelantado LA NUEVA ESPAÑA. "Es patético el intento del PP para que Barbón le dé tajada en este asunto. Su intención de consolidar el bipartidismo es lamentable en una sociedad plural y lo único que anticipa es ausencia de soluciones para los asturianos, porque lo que subyace es que gobierne uno u otro la filosofía será la misma, perpetuarse en el poder mediante la alternancia. Justo lo que Asturias no necesita", plantea la diputada de Vox, Sara Álvarez Rouco, quien cuestiona que esa futura normativa sea exclusivamente para inversiones de gran envergadura. "Si se plantea un protocolo para facilitar la llegada de proyectos e inversión no puede limitarse a megaproyectos. Asturias necesita apertura y eliminación de trabas indiscriminada. Necesita un procedimiento exprés para quien quiera implantar su proyecto, ya sea con 100 trabajadores o con 10, con 30 millones o con 3. Si el espíritu es que la economía asturiana se reactive no puede limitarse el acceso", expuso la parlamentaria de Vox.

En cambio, Delia Campomanes (IU) entiende que se trata de "un proyecto de ley necesario, que debe facilitar la instalación de empresas y actividades que por su carácter estratégico, sean especialmente importantes para Asturias". No obstante, la parlamentaria advierte que hay margen para mejorar la ley: "IU seguirá reflexionando sobre ella y trabajando en el parlamento para mejorarla, con participación pública, de los sectores afectados o concernidos".

La diputada Covadonga Tomé, del Grupo Mixto, realiza una primera valoración "positiva" sobre la conveniencia de dicha ley, con el matiz de que "se tramite adecuadamente". Y se detiene en dos aspectos muy concretos: "En primer lugar, debe garantizar la permanencia de los proyectos en el territorio y de los puestos de trabajo; máxime en el caso de aquellas empresas con inversión de dinero público. También es imprescindible que la reducción de la burocracia, necesaria, no conlleve la reducción de garantías medioambientales, urbanísticas o de otro tipo".

Adrián Pumares, secretario general de Foro y diputado autonómico, reivindica el papel que tendrá el parlamento asturiano en la consecución de dicha normativa: "Discutiremos la ley en la Junta y propondremos los cambios que creamos que pueden mejorarla". Pumares también advierte de que "si luego cuando hay posibles inversiones importantes no se adoptan los cambios normativos necesarios, leyes como ésta, importantes, serán insuficientes".

