El movimiento vecinal urbano, plenamente unido en su plantón a Foro en los distritos

La FAV reunió ayer a su junta directiva, que aglutina a todas las asociaciones de vecinos de la ciudad, y se "reafirmó" en su postura de no tomar parte de los consejos de distrito y de otros organismos de participación del Ayuntamiento mientras el gobierno local de Foro no los reforme para "dotarlos de contenido" y, sobre todo, mientras no se palpen cambios en la ejecución de obras comprometidas.

"Hemos reafirmado nuestra unidad con respecto a este tema. Creemos que la obra pública es uno de los grandes problemas en esta ciudad y hay que empezar a exigir responsabilidad a quien la tiene. Debemos tener muy en consideración este asunto: la ciudad no puede estar en este estado de abandono e inejecución de obras", recalcó Adrián Arias, presidente de la FAV, que, respecto a los mecanismos municipales donde están representados los colectivos vecinales, critica que "hemos participado, hemos hecho propuestas, pero luego no lo vemos plasmado en la realidad".

Pero no fue el único elemento de indignación tratado en la junta directiva de ayer, donde también se hizo referencia a los preocupantes datos arrojados por la nueva estación móvil del Ayuntamiento para medir la contaminación del aire, que detectó que en uno de cada tres días se sobrepasó el límite de partículas PM10 en El Lauredal, en la parroquia de Jove. "Estamos muy preocupados por estos datos que corroboran que eran ciertas las denuncias vecinales negadas por el Principado. Exigiremos medidas inmediatas", señala Arias. La FAV celebrará además el próximo domingo los actos que no pudieron realizar el Día del Medio Ambiente por la lluvia. Asimismo, el movimiento vecinal critica que el gobierno local haya abierto un debate en los medios sobre la gestión de residuos sin haberlo hecho "en los cauces correspondientes" con las asociaciones de los barrios.