Auriculares traductores

Dispositivos de traducción miniaturizados harán posible una extraordinaria mejora de la comunicación en los viajes. Si bien esto no quiere decir que el aprendizaje de idiomas como el inglés o el francés o de lenguas como el latín o el griego antiguo o clásico no sea algo muy conveniente para cualquiera, ya que suponen también la adquisición de un vocabulario que, si se piensa que el setenta por ciento de las palabras del español derivan de la lengua de Virgilio, se ve la necesidad de aprender idiomas. También es indudable que es mejor saber idiomas por múltiples razones. De este modo, no son necesarios dispositivos electrónicos de traducción.

Ahora bien, teniendo en cuenta que existen numerosos idiomas en el mundo, es positivo disponer de dispositivos de traducción que en cuestión de dos segundos den una traducción de, por ejemplo, 80 idiomas diferentes o, al menos, de los más hablados en el planeta. Esto mismo ya sería muy útil y beneficioso para millones y millones de personas que verían facilitadas de forma increíble sus capacidades de comunicarse en otros países y también de poder enviar información y contenido traducido correctamente al extranjero de forma prácticamente instantánea.

Decir que no se necesitará aprender idiomas considero que es exagerado o desproporcionado. Aunque con los dos nuevos aparatos que saldrán pronto al mercado el denominado Travis the Translator y el Pilot, que son una especie de auriculares que traducen idiomas, se revolucionará la forma de hacer viajes, ya que podrán hacer que nos comuniquemos más fácilmente y que se disfrute más intensamente de las experiencias en destinos de viaje en los que hablen otros idiomas. Y también propiciarán un mayor y mejor nivel de comunicación entre los empleados de las empresas multinacionales.

Y es que la traducción en tiempo real de cualquier conversación abre unas posibilidades comunicativas inmensas. Por ejemplo, Pilot Speech Translator puede traducir una conversación a cinco idiomas con dos segundos de retraso o de espera. Algo que resulta prodigioso.

Y estos auriculares que traducen poseen reconocimiento de voz y están conectados a la nube, a Internet, etcétera. Funcionan de forma inalámbrica y son susceptibles de muchas mejoras en los próximos años. Saldrán a la venta en esta primavera o verano. El Travis the Translator puede traducir a 80 idiomas lo que produce muchas ventajas y beneficios para la gente que viaja a muchas naciones o destinos diferentes.

Los intercomunicadores de las series de ciencia-ficción ya son una realidad, según parece. Es cierto que podrán ir perfeccionándose con el paso de los meses y de los años. Serán auriculares de traducción con una rapidez cada vez mayor y con mejor reconocimiento de voz. Ya que la cancelación del ruido ambiente ya está conseguida con un micrófono con características especiales.

Además, la transformación de voz en texto y la traducción de voz ya se realizan muy velozmente en cuestión de dos segundos aproximadamente lo que permite un uso muy eficaz.

Las repercusiones se notarán en unos años o lustros. Puesto que cuando se generalice su utilización y estén integrados estos dispositivos de traducción en los móviles se conseguirá viajar y entenderse con el propio móvil en casi cualquier zona de nuestro planeta.

Los auriculares inteligentes que saben traducir idiomas velozmente están conectados a los móviles o serán una función más de los mismos. Y esto mismo hará que, probablemente, aumenten exponencialmente las comunicaciones entre las personas del mundo. O, al menos, se puede considerar que pudiera suceder algo parecido.