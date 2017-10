Pesca presenta la campaña para el estudio del fondo marino, relevante para la negociación de cuotas

El Secretario General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Alberto López-Asenjo, presentó hoy en El Musel la campaña demersales, que está realizando el buque oceanográfico "Miguel Oliver" en el Cantábrico para determinar el estado del ecosistema del fondo marino y de las especies susceptibles de aprovechamiento comercial.

Se trata de una más de las campañas que realiza Pesca junto con el Instituto Español de Oceanografía para "el mejor conocimiento científico y desarrollo de las campañas de bases de datos que nos permiten afrontar unas discusiones y negociaciones tan complejas como pueden ser las cuotas de todos los años y atender las obligaciones de la Unión Europea, como pueden ser los planes de descartes, una discusión que el año que viene va a ser absolutamente fundamental", señaló López-Asenjo.

Otras campañas se centran en evaluar el impacto del cambio climático en las pesquerías, los bioplásticos en la contaminación marina y en tener un enfoque ecosistémico para "un mejor conocimiento de las áreas de influencia sobre la pesquería y sobre el medio marino", agregó.

La campaña demersales se prolongará hasta el 23 de octubre. El barco ya se aproximará hoy por la tarde a la zona de actividad para la recogida de datos e información. "Lo que es aquí fundamental es conocer la composición de las pesquerías, ver el tamaño de los ejemplares, hacer una proyección en lo que se considera en campañas ya de explotación comercial pudiera suponer, y en definitiva lo que nos van dando también son una serie de pautas de comportamiento que se ven reflejando en las recomendaciones científicas que todos los años por estas fechas ya empezamos a recibir" para la mejor discusión con el International Council for the Exploration of the Sea (Ices), que es el instituto de estudios de la Unión Europea, donde se dan todas las previsiones de campaña y donde nos van dando las previsiones de campaña y las indicaciones de cómo se deberían desarrollar las pesquerías y en qué niveles se podría realizar. "Lo que hace el Instituto Español de Oceanografía es complementarlo con medidas que en definitiva lo que nos permite cuando vamos a negociar cuotas es tener una información tan completa como es posible y lo que estamos señalando es una identificación del impacto que estas medidas podrían tener sobre la actividad de la pesca", apuntó el Secretario General poco antes de realizar una visita del buque oceanográfico, que esta mañana recaló en El Musel.

Respecto a los descartes, con una normativa comunitaria que va a entrar en vigor el 1 de enero de 2019, señaló que se trata de "una norma muy compleja, a veces no suficientemente meditada y lo que se está haciendo aquí es establecer los mecanismos de flexibilidad para garantizar el mantenimiento de la actividad pesquera. Cuando se habla de descartes, el impacto que tiene el que una actividad como la pesca española, que es multiespecies, el hecho de no tener un pack aunque sea pequeño de una especie susceptible de ser pescada, llevándola al razonamiento del absurdo podría suponer que se pararía la actividad de todo este sector. Lo que se está haciendo es establecer medidas de flexibilidad y por eso va a ser fundamental tener la mejor información disponible en estos momentos para poder acreditar y hacer ver a la Comisión Europea los parámetros racionales y razonables".