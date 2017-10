Gijón: cruceristas entre las tinieblas

Muchos de ellos no se lo podían creer. A su llegada a Gijón esta mañana, los más del cuatro mil viajeros del crucero Independence of the Seas se encontraron con una ciudad en penumbra.

El humo de los incendios que durante todo el día de ayer arrasaron buena parte de Asturias y Galicia, se hizo notar esta mañana en Gijón. El cielo se despertó con un tono rojizo que no perdió hasta bien entrada la mañana.

Así, los cruceristas que visitaron la ciudad pudieron "disfrutar" de Gijón como pocas veces se ha visto: Una ciudad sumida en la penumbra. Pudiendo tomar así imágenes de un cielo pocas veces visto.