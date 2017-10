"La realidad ha ido demostrando que no debíamos pactar con el PSOE", dice Podemos

Mario Suárez del Fueyo, secretario general de Podemos en Gijón y portavoz de su marca local en el Ayuntamiento (Xixón Sí Puede), volvió a reafirmarse ayer en la decisión que adoptó su partido tras las últimas elecciones municipales de no apoyar un tripartito de izquierdas (PSOE, XSP e IU), con un alcalde socialista (el partido más votado de los tres), para arrebatar la alcaldía a Carmen Moriyón (Foro Asturias).

Lo hizo en un encuentro celebrado en Oviedo entre las diferentes candidaturas de unidad popular impulsadas por Podemos junto con otras fuerzas en los diferentes municipios asturianos durante los últimos comicios. Allí se presentó la campaña "Dos años por Asturies, dos años contigo, el cambio en marcha", y allí, aprovechando la ocasión, a Mario Suárez del Fueyo se le preguntó si sentía envidia de que la candidatura análoga en la capital del Principado (Somos Oviedo) sí lograse desalojar a la derecha -en este caso al PP- del Ayuntamiento alcanzando un acuerdo de gobierno con PSOE e IU.

"Claro que tenemos envidia del gran ejercicio de generosidad de Somos Oviedo, que logró desplazar al PP de esta ciudad", arrancó contestando el líder podemista gijonés, que, sin embargo, estableció diferencias entre el caso ovetense y el de Gijón.

"En Gijón no fue posible porque dentro de la candidatura de unidad popular no se veía lo de llegar a acuerdos con un Partido Socialista cuyos candidatos no ofrecían nada nuevo a lo que llevaban haciendo desde hacía 28 años, defendiendo unos intereses que nada tenían que ver con nosotros", argumentó, antes de añadir que "la cuestión no era intercambiar cromos con Oviedo, algo que nadie iba, además, a entender".

Hasta ahí, poco o nada nuevo en la postura que ha mantenido públicamente Xixón Sí Puede desde las últimas elecciones. Sin embargo, Mario Suárez del Fueyo añadió a su argumentario contra los socialistas hechos municipales más recientes.

"La realidad de años y meses ha ido demostrando todo esto que decíamos", afirmó en referencia a su postura de no apoyar bajo ningún concepto al candidato socialista a la Alcaldía, José María Pérez. Además, Suárez del Fueyo quiso distanciarse de las acusaciones que apuntan a un pacto encubierto entre Foro y los podemistas.

Por eso, quiso desmarcarse con rotundidad del ejecutivo municipal de Carmen Moriyón. "Porque a nosotros claro que nos duele que en Xixón gobierno Foro", afirmó el portavoz de Xixón Sí Puede, para, seguidamente, continuar con su argumentario contra el grupo municipal socialista de Gijón.

"Cuando se han planteado políticas progresistas, como un Plan General de Ordenación sostenible, el PSOE no vota con nosotros. Cuando se plantea un Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que carga a la gente que más tiene, nos encontramos con que el PSOE vota con Foro y PP. Y si hablamos de cuidado a los animales, vuelven a coincidir Foro y PSOE en no estar de acuerdo en las medidas contra el maltrato animal. Y así una larga lista de desencuentros con nosotros y encuentros entre Foro y el PSOE", señaló Suárez del Fueyo.