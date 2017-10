Los críticos prevén presentar candidato alternativo en las primarias de Podemos

Los procesos internos de Podemos siempre han contado con varias candidaturas alternativas y el que en los próximos meses se va a abrir en Gijón para renovar el consejo ciudadano y la secretaría general no va a ser una excepción. Así lo dan por hecho al menos varios de los firmantes del "Manifiesto por un gobierno municipal a la altura de la gente", que consideran que este movimiento crítico cristalizará en la presentación de una candidatura alternativa a la que encabece el actual secretario general de Podemos en Gijón y portavoz municipal, Mario Suárez del Fueyo. Aún no está claro si habrá una tercera candidatura promovida por el sector afín a la dirección regional.

El malestar entre las bases más activas de Podemos en Gijón, que se ha plasmado en el manifiesto que reclama endurecer la oposición al gobierno municipal de Foro Asturias, aglutina a un conjunto variado de militantes de Podemos. Las quejas por la gestión política y la linea que sigue Xixón Sí Puede en el Ayuntamiento, que hasta ahora sólo procedían del sector de Izquierda Anticapitalista, se han extendido ahora a otros grupos, incluyendo a quienes claramente apoyaron la candidatura de Pablo Iglesias en el segundo congreso de Vistalegre, en el que tanto las direcciones de Podemos Gijón como de Podemos Asturias optaron por una posición neutral, sin posicionarse ni a favor de Pablo Iglesias ni de Íñigo Errejón.

Anticapitalistas y pablistas no son los únicos que han suscrito el manifiesto. También lo han hecho otras personas que respaldaron la candidatura "Podemos en Movimiento" (tercera en votos en Vistalegre y que fue apoyada por los anticapitalistas); afiliados de los sindicatos CC OO y CSI, que integran el área laboral de Podemos en Gijón; animalistas; personas vinculadas al grupo de cultura y 4 de los 6 dinamizadores de Círculo de Podemos en Gijón (al que además de inscritos también pueden asistir simpatizantes), también están entre los que se han unido al manifiesto crítico.

Por su parte, la edil Verónica Rodríguez, único cargo público que suscribe el manifiesto, quiso aclarar ayer que el objetivo del mismo no es crear una candidatura alternativa, si bien reconoció que un sector del partido quiere hacer las cosas de forma distinta a la actual dirección por no cumplir con sus "expectativas" y que es "bastante evidente" que no habrá una candidatura única en las primarias, debido a la heterogeneidad de Podemos. Añadió que las primarias ni siquiera están convocadas por la dirección regional. La previsión es que se celebren antes de fin de año o a lo sumo a principios del próximo.

Otros concejales afirmaron ayer haber conocido el manifiesto con posterioridad a su divulgación, sin que antes nadie les hubiera ofrecido firmarlo.

Podemos cuenta en Gijón con varios millares de inscritos, que pueden votar en los procesos internos. Sin embargo, a las asambleas más numerosas acuden poco más de un centenar de militantes, los más activos. El manifiesto que reclama la confrontación con Foro, se hizo público anteayer con la firma de 44 de esos militantes. Al menos otros ocho se unieron ayer al mismo. La gran mayoría de los críticos son personas que en las primarias de 2015 apoyaron la candidatura liderada por Mario Suárez del Fueyo, frente a la presentada por Somos, afín a la dirección regional de partido.