Martín Cuenca: "Hice 'El autor' para no instalarme en una zona de confort después de 'El caníbal' "

Le tiene cariño a Gijón. Su película "La mitad de Óscar" compitió en 2010 en el sección oficial del Festival Internacional de Cine (FICX) de la ciudad. Por eso y por el "respeto" que le merece José Luis Cienfuegos, director durante años del certamen gijonés y en la actualidad al frente del de Sevilla, Manuel Martín Cuenca (El Ejido, 1964) eligió ayer Laboral Cinemateca y el Paraninfo de la Ciudad de la Cultura para el preestreno de su último largometraje. Una historia basada en la primera novela publicada de Javier Cercas: "El móvil". "Trato de evolucionar con cada película, así que he hecho 'El autor' para no instalarme, después de rodar 'El caníbal', en una zona de confort".

Martín Cuenca, que iba para filólogo (estudió en la Universidad de Granada) y se licenció en Ciencias de la Información en la Complutense, atendió a este diario antes de presentar y responder al público ayer en la nueva entrega de Laboral Cineteca. Es uno de los nombres importantes del actual cine español. Y su nuevo título viene precedido del premio internacional de los críticos cinematográficos (Fipresci) en Torontó y del éxito de público y crítica en la última edición del Festival de San Sebastián. La ciudad guipuzcoana le recompensó hace cuatro años con una Concha de Plata por "El caníbal", con la que logró también un "Goya" a la mejor fotografía en 2014.

"Leí la novela de Cercas y me gustó mucho su ironía; vi inmediatamente la película, porque había allí una sátira sobre el propio oficio de escritor", explicó el cineasta. La historia pone el foco en Álvaro, un escritor mediocre que ambiciona sin embargo escribir algo extraordinario. Es su mujer, sin embargo, quien publica un superventas. Toma como personajes a sus vecinos, a quienes manipula en aras de trasladar esos conflictos al papel.

"He querido trabajar la ironía y buscar un tono distinto al de 'El caníbal'; creo que el personaje principal de 'El autor' es incluso más complejo que el de 'El caníbal'", indicó Martín Cuenca. Es también profesor de dirección e interpretación en España y Cuba. "Me gustan esos personajes que sorprenden al espectador y no sabemos si los queremos u odiamos". No le gusta que la cámara que narra la historia -y, por tanto, tampoco el ojo del espectador- se identifique con el héroe fácil y característico, el esperado. Apela a la inteligencia y la curiosidad del espectador.

Documentalista de gran profundidad ("Últimos testigos: Carrillo, comunista", "11-M: todos íbamos en ese tren"; tiene en marcha "El caso de Pablo Ibar"), no dudó un momento en que el protagonista de su última ficción sería el asturiano Javier Gutiérrez. "Lo vi hace años actuar con 'Animalario' y dije entonces que me gustaría trabajar con él; es algo que he tenido desde entonces en la cabeza porque es un grandísimo actor".

El reparto lo completan el siempre exacto Antonio de la Torre (protagonista a su vez de "El caníbal") y las actrices María León y Adriana Paz. "La verdad es que Antonio no iba a estar, pero no acababa de dar con el actor adecuado; lo elegí tras soñar con que el papel lo hacia él, y muy bien por cierto. Me dije: ahí está la solución".

No ha tenido mayor problema con Cercas, autor de novelas de tanto éxito como "Soldados de Salamina" (David Trueba filmó la historia en 2003), "El impostor" o la reciente "El monarca de las sombras". "Leyó el guión y le gustó; estuvo además en el rodaje y nos acompañó en el Festival de San Sebastián", contó Martín Cuenca. Y añadió: "Ha sido un gran defensor de la película". Contra lo que dicen que suele suceder, el director asegura que ha tenido siempre una estupenda relación con los escritores cuyos textos ha llevado a las pantallas. Ocurrió con Lorenzo Silva. Su primer filme de ficción, que también pasó por San Sebastián, fue "La flaqueza del bolchevique" (2003). Para la música de "El autor", que se estrenará en salas el próximo 17 de noviembre, eligió a José Luis Perales: "Siempre me ha parecido un gran compositor".