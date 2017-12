El Pleno rechaza la consulta popular sobre las corridas de toros

El Pleno del Ayuntamiento de Gijón ha rechazado esta mañana la celebración de una consulta popular en la ciudad sobre la continuidad o no de las corridas de toros en la plaza de El Bibio. La propuesta de Xixón Sí Puede, que requería de mayoría absoluta para salir adelante, sólo encontró el apoyo del PSOE y la abstención de Izquierda Unida además del voto contrario de Foro, PP y Ciudadanos.

En el caso de XsP, la concejala Nuria Rodríguez ha recalcado que su grupo no ha cambiado su postura y seguirá peleando por lo que creen, que es la prohibición de espectáculos taurinos, que ellos consideran maltrato animal, en espacios públicos.

En este sentido, ha rebatido las palabras de IU, sobre que si el que la consulta arrojara un resultado a favor de los toros si supondría que XsP dejara de defender la prohibición de estos espectáculos. Para Rodríguez, la consulta no es "negativa" sino un complemento.

Por parte del PSOE, el concejal César González ha incidido en que, una vez que se siguió el reglamento y queda claro el objeto de la consulta, además de ser competencia municipal porque se trata del uso de espacios de titularidad del Ayuntamiento, los socialistas apoyarían esta iniciativa. Para él, es bueno abrir debates sociales sobre temas importantes.

El portavoz de IU, Aurelio Martín, ha llamado la atención sobre la paradoja de que se lleven tres propuestas distintas, dos de ellas del mismo grupo y que, a su parecer, son contradictorias entre sí, ya que una busca que decida el Pleno sobre este tema y otra que decidan los ciudadanos. Según Martín, para IU seguiría siendo maltrato animal pese a la consulta.

En el caso Foro, el concejal de Festejos, Jesús Martínez Salvador (Foro), ha considerado que hay asuntos más importantes para la ciudadanía y que preocupan más a los gijoneses. Asimismo, ha recalcado que la Feria taurina de Begoña tiene más de 100 años de historia, y supone pingües beneficios para hosteleros y comerciantes de la ciudad, a lo que ha sumado que el Ayuntamiento no aporta financiación y recibe, en cambio, un canon de 50.000 euros anuales.

La concejala del PP, Sofía Cosmen, por su lado, ha destacado que los toros son el segundo espectáculo de masas en España después del fútbol. Asimismo, ha considerado que la consulta busca prohibir algo legal, por lo que ve en ella "un abuso de poder". Y sobre la comparación del espectáculo taurino con el maltrato animal, ha incidido en que hay defensores de los animales que consideran que existe este maltrato también en tener en un piso un perro.

Por parte del portavoz de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, este ha opinado que la el realizar esta consulta "no es oportuno", a lo que ha recordado que no sería, en todo caso, vinculante. Ha aludido, además, al hecho de que no se pida hacer una consulta sobre temas importantes para la ciudadanía, como pueda ser el Plan General de Ordenación.