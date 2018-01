Medio Ambiente afirma que la contaminación en la ciudad sólo se reflejó en "pequeños picos"

"El incendio disparó los datos de contaminación de forma especial a lo largo de la mañana en Gijón". La Coordinadora Ecologista de Asturias ha vuelto a denunciar "la incapacidad del Principado y Ayuntamiento de Gijón" a la hora de gestionar un incidente como el ocurrido en desguaces Riestra. El colectivo, además, afeó que "en lugar de avisar a la población del riesgo de la nube tóxica" declarasen que "fuera del perímetro de la empresa no había riesgo". Una interpretación completamente distinta a la que hacen desde el área municipal de Sostenibilidad y Cambio Climático, que dirige Clara González Pedraz, donde no se ve relación entre el incendio y los picos de contaminación que se apreciaron en varias estaciones de medición urbanas. "Hubo pequeños picos pero no especialmente llamativos; hay otras noches en que se producen por la intensidad del tráfico. Lo que importa es la media de 24 horas y esa media da bien en todas las estaciones", sostiene González Pedraz. En base a esos datos se optó ayer por no aplicar el protocolo de emergencia municipal.

Otras críticas llegaron desde Xixón Sí Puede. Exigen iniciar una investigación para determinar las causas del incendio y saber qué provocó que los hidrantes fueran insuficientes, lo que dificultó el trabajo de los bomberos hasta que la Empresa de Aguas, dos horas y media después de iniciado el suceso, pudieron disponer de agua con continuidad tras pinchar una tubería. También exige el grupo de XsP conocer "qué inspecciones se realizan en empresas con tan alto potencial de peligrosidad y toxicidad". El edil David Alonso, que pasó el jueves varias horas frente a la empresa durante el incendio y se mostró partidario de haber aplicado el plan de emergencias, reprochó la falta de información municipal ofrecida a la población ante la nube tóxica y mostró su preocupación porque fuera la EMA quien tuviera que suministrar agua a los bomberos desde el exterior de la empresa. A falta de conocer los informes pertinente, "tenemos cierta preocupación por el funcionamiento o la propia existencia del sistema contra incendios" para evitar situaciones similares en una zona de actividad industrial como la de ayer.