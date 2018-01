"Va a ser un año en blanco, si no muchos más", alertan desde el PSOE

"Va a ser un año en blanco, si no muchos más". Marina Pineda, concejal del grupo municipal socialista en el Consistorio gijonés tiene claro que "esta decisión lo que hace es paralizar la tramitación de subvenciones para la rehabilitación de edificios". Para Pineda, detrás de este anuncio del equipo de gobierno forista, se esconde "la decisión de suspender la tramitación de las ayudas". "Todos los vecinos que estén pensando en iniciar la remodelación de las fachadas con la ayuda del Ayuntamiento, tienen que asumir que no se va a conceder", explica Pineda, "estas ayudas no entran en las prioridades del equipo de gobierno", hasta el punto de que "en el borrador de presupuesto que se nos envió en su día, no había ni un euro consignado para nuevas obras, todo era para las anualidades comprometidas de reformas ya comenzadas".

Para Pineda, "si tenemos en cuenta que el pasado año se aprobaron algo menos de 100 solicitudes, podríamos estar hasta cinco años esperando a que resuelvan las 481 que tienen pendientes".

Entiende Pineda que "estos cambios lo único que van a hacer es empeorar aún más la situación, ya que habrá muchos vecinos que no podrán acceder a estas ayudas por decidirlo fuera del plazo establecido para su solicitud". La edil socialista también pone el foco de atención en los criterios que incluirán las bases que "habrá que ver en base a qué se establecen".

Pineda asegura que esta "es una de las demandas más solicitadas, porque cambia la cara a la ciudad y, además, ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas", ademas de valorar que "el sector de la rehabilitación de vivienda es un motor para la actividad económica" de la ciudad.