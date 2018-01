El plan integral de juventud en Gijón acumula un retraso de 27 meses, denuncia IU

Izquierda Unida no descarta movilizarse "como medida de presión" para que el equipo de gobierno municipal ponga en marcha el plan integral de la juventud, que acumula un retraso de 27 meses. El Pleno del 8 de octubre de 2015 aprobó a propuesta de la coalición la elaboración de este plan, que contemplaría medidas para atajar el paro y la pérdida de población juvenil. "Gijón tiene hoy 20.000 jóvenes menos que hace una década", alertó ayer el presidente del Conseyu de Mocedá, Álvaro Granda. En realidad, la cifra es todavía más sangrante, según un reciente estudio sociológico promovido por el Ayuntamiento: el concejo perdió 22.244 personas de entre 15 y 19 años.

"27 meses después de la aprobación plenaria, el plan no sólo no ha sido aprobado, sino que ni siquiera existe un primer documento de propuestas que poder someter a debate", denunció el portavoz municipal de IU, Aurelio Martín, que registró ayer una pregunta en el Ayuntamiento rsobre este tema. "No se puede estar en un incumplimiento permanente cuando tienen datos encima de la mesa escalofriantes", criticó Martín. Entre esos datos, la tasa de desempleo juvenil, que desde 2004 se sitúa por encima del 40%. Además, nueve de cada diez contratos son temporales.

"No creemos que el paro juvenil se resuelva sólo con acciones en Gijón, pero sí hay que hacer algo. Foro no puede acabar este mandato sin un plan de juventud", insistió. El edil aseguró que su grupo no descarta movilizarse, ya que "aquí si no presionas no consigues nada". "Gijón no es una ciudad para jóvenes", espetó por su parte Álvaro Granda.