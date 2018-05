"Que se bañe en San Lorenzo como Fraga en Palomares", desafía Martín (IU) a Aparicio

"Este llamamiento a la censura previa es más propio de la etapa predemocrática. Así que lo que le pedimos a Esteban Aparicio es que se bañe en la playa a lo Fraga Iribarne cuando aparezcan estas manchas. Sería lo propio". Con estas palabras, el recuerdo al histórico baño en Palomares y un fotomontaje en blanco y negro de ambos políticos chapoteando en el agua respondía el portavoz de IU, Aurelio Martín, a las acusaciones del concejal forista achacando a la oposición que dieran una imagen negativa del principal arenal de Gijón con el verano a la vuelta de la esquina sólo para erosionar al gobierno.

"La patada en el culo que nos la den a nosotros pero no a Gijón", sentenció Aparicio tras asegurar que San Lorenzo es una playa limpia y que los malos olores, manchas marrones, espuma y vertidos denunciados el pasado fin de semana eran consecuencia de los arrastres provocados por las intensas lluvias. De este asunto hablarán hoy técnicos y políticos en una reunión del Observatorio de la Playa.

Pero de lo que se habló ayer en la Casa Consistorial fue de las declaraciones de Aparicio. Martín le pidió "seriedad porque al turismo no lo espanta quien denuncia lo que sucede, lo espanta lo que sucede en Gijón como consecuencia de la dejación de funciones de unas administraciones y la complicidad de otras" en referencia a la situación de parálisis de la depuradora del Este y los años de espera por el pozo de tormentas de Hermanos Castro.

Para David Alonso, edil de Xixón Sí Puede, también es la falta de depuración el problema y no las denuncias de políticos y vecinos sobre lo que se ve y se huele en San Lorenzo. Para Alonso la reflexión de Aparicio ha sido "estrambótica" y más allá de lo que digan los resultados definitivos "lo que no podemos es tratar a la gente de tonta. No podemos decir a la gente que no huele a mierda cuando la gente huele lo que huele". El edil reprocha al gobierno forista de Carmen Moriyón que de un paso atrás en el reconocimiento de los problemas de contaminación que tiene la ciudad.

Por otra parte, el portavoz popular Pablo González ha solicitado una relación de las fosas sépticas de la zona del Rinconín que no están conectadas a la red municipal de saneamiento. La petición llega después de que Aparicio incluyese esa opción entre la descripción de las vías de llegada de vertidos al mar. El PP quiere que se identifiquen las zonas afectadas y se actúe.

La constructora FCC -firma controlada por el "empresario mexicano Carlos Slim, accionista mayoritario del Real Oviedo", como se indica en la nota oficial remitida por el Ayuntamiento- se hará cargo de la construcción del pozo de tormentas del Arbeyal. Un equipamiento básico para poner fin a las inundaciones en la calle Brasil.

A falta de la adjudicación definitiva en un próximo consejo de administración de la Empresa Municipal de Aguas, FCC ha presentado la mejor oferta económica con una baja de 32,5% sobre los 10,7 millones con que se licitó el contrato lo que deja la obra en algo más de siete millones. La EMA recibió una veintena de ofertas. La obra tiene un plazo de ejecución de 22 meses.

En ese mismo consejo, aún sin convocar, se decidirá sobre la licitación del pozo de los Hermanos Castro. Una obra de unos 9 millones de euros y básica para evitar problemas como los que se vivieron el pasado fin de semana en la playa de San Lorenzo. Esta obra ya fue adjudicada en 2014 -precisamente a FCC- con la intención de que la instalación estuviera operativa en marzo de 2016. Problemas técnicos con el diseño inicial hicieron inviable su ejecución y generaron una demanda de la EMA contra la ingeniería que redactó el proyecto.

Por otro lado, se adjudicaron las obras de saneamiento en las parroquias de Caldones y Baldornón por una cuantía de 2,2 millones y un plazo de ejecución de nueve meses. La obra la harán cuatro empresas asturianas Estévez Mena, Solís Vega, Terra Ingenieros y Oca.