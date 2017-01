Trump llama "traidora ingrata" a Chelsea Manning

El presidente de EEUU, Donald Trump, calificó este jueves de "traidora ingrata" a la exsoldado Chelsea Manning, de la que dijo que está acusando de ser un "líder débil" al exmandatario Barack Obama, quien precisamente conmutó su pena antes de abandonar la Casa Blanca.





Ungrateful TRAITOR Chelsea Manning, who should never have been released from prison, is now calling President Obama a weak leader. Terrible!