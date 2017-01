El gobierno de Valdés, satisfecho con los casi 300.000 euros para el Museo del Calamar

El gobierno de Valdés está satisfecho con los casi 300.000 euros que la Consejería de Infraestructuras invertirá este año en el Museo del Calamar Gigante de Luarca, cerrado desde febrero de 2014 por los destrozos que causó una marejada. El Alcalde, el socialista Simón Guardado, indicó que 2017 "será el año" de este equipamiento. "Los presupuestos están ahí y las partidas son las que son. Ahora no se puede decir que no existe compromiso ni trabajo", dijo. En el desglose del presupuesto regional figuran 200.000 euros para el museo y otros 80.000 euros para equipamientos. A pesar de estas elevadas cantidades, todavía no se hizo pública la futura ubicación de la centro. Se baraja rehabilitar el edificio dañado del Muelle Nuevo o hacer uno nuevo en Villar.

La oposición política cree que el planteamiento "no es serio". El PP opinó que el PSOE "nos vende una cantidad, pero no dice para qué es". El portavoz, Carlos Adaucto Iglesias, criticó el Alcalde por no conocer "nada" de este futuro proyecto. "Guardado no tiene ningún peso en el gobierno regional", dijo.

El portavoz de los concejales no adscritos (antes FAC), José Modesto Vallejo, dio la bienvenida a esta inversión para Luarca, pero criticó la falta de respuestas a la futura ubicación. "No sabemos nada del edificio y es lamentable que después de casi tres años no tengamos las ideas claras", señaló. El portavoz de URAS, Balbino Suárez, lamentó al situación actual del Museo luarqués. "Es penoso que el Principado sólo se acuerde de Valdés si hay una queja ciudadana de por medio", dijo. "A estas alturas, no tener un proyecto de obra no es serio", añadió.