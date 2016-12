Gascona critica a la patronal hostelera por recelar de su proyecto de terrazas

Los responsables de las sidrerías de la calle Gascona manifestaron ayer sus diferencias con Otea, patronal de la hostelería y la hotelería regional, al exigir a sus dirigentes "el máximo respeto y toda la cautela posible" a la hora de valorar su proyecto de terraza única. "El Bulevar de la Sidra no comparte las declaraciones realizadas por Otea, muy alejadas del papel de una asociación que debe representar a todos sus hosteleros", señalaron los establecimientos de Gascona mediante un comunicado. A su juicio, cuando la patronal habla de "agravios" o de "soluciones parciales que contentan solo a una parte del tejido hostelero de Oviedo", lo hace "sin haber contrastado" los detalles de su plan de terrazas.

"Todos los establecimientos del Bulevar de la Sidra cumplirán escrupulosamente con la normativa de terrazas, como cualquier otro establecimiento de hostelería de la ciudad", enfatizan los profesionales de Gascona. La Asociación de Sidrerías del bulevar tiene previsto presentar ante el Ayuntamiento un proyecto para que todos los establecimientos de la vía tengan el mismo tipo de terrazas o, al menos, para que las estructuras sean lo más uniformes posibles y cumplan con la nueva y modificada ordenanza.

Esta iniciativa ha suscitado la reacción de Otea, cuyo presidente, José Luis Álvarez Almeida, dio la bienvenida a "cualquier solución que evite el descalabro que la aplicación de la nueva ordenanza de terrazas ha generado", pero acto seguido reclamó "que las soluciones y modificaciones que se adopten" sirvan "para toda la ciudad" y no sólo para Gascona. Estas valoraciones no han sido bien acogidas en Gascona. "Ningún establecimiento de la asociación tiene trato de favor por parte del Ayuntamiento al respecto de la nueva ordenanza de terrazas o a cualquier otra norma de obligado cumplimiento", indican los propietarios del Bulevar, quienes critican a Otea por sus afirmaciones ya que "no conoce los detalles del proyecto". Por eso, señalan, que la patronal "para evitar el error cometido solamente tenía que haber llamado al Bulevar de la Sidra e informarse". En el escrito de defensa de su proyecto, los responsables de Gascona argumentan que el estudio técnico en el que trabajan "no tiene nada que ver con la ordenanza de terrazas". "Todo lo contrario. Es independiente de ésta. Incluso, el surgimiento de la idea es anterior a la revisión de la ordenanza de terrazas", indican. Y agregan que su pretensión consiste en "hacer más bonita y atractiva la calle Gascona", y que "todas las iniciativas dirigidas a hacer más bonita cualquier zona de Oviedo deberían ser bienvenidas". No es la primera vez que en el seno de la patronal hostelera surgen diferencias. Las discrepancias ante la normativa de terrazas dio lugar a una escisión que se plasmó en la creación de la asociación Unión y Defensa de Hosteleros de Asturias (UDHA).