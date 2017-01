Barracas contra el calendario escolar

Del año pasado a éste la diferencia de las atracciones infantiles en el Campo San Francisco está siendo muy grande. Ésta es al menos la impresión que tienen varias familias que ayer por la tarde comentaban a este periódico "las fechas tan raras" en las que se instalaron.

Y es que las atracciones para los más pequeños, seis frente a las ocho previstas, no empezaron a funcionar hasta el día de Nochevieja, y continuarán haciéndolo hasta nada menos que el día 15 enero, aunque los colegios empezarán el próximo lunes sus clases.

Marco Cañedo, mientras esperaba con su hija Alejandra en los pequeños coches de choque, lamentó el nuevo calendario de las atracciones infantiles. "Fue una pena que no las pusieran antes para que los niños pudieran aprovechar en vacaciones, y aunque este año estarán más tiempo funcionando no se soluciona mucho, porque los niños ya tendrán que ir a clase la próxima semana. Este año ya estuvo mal hecho y ya no hay arreglo, pero ahora lo importante es que no vuelva a pasar lo mismo el próximo año".

En términos similares se pronunció Jorge Alvera, que estaba acompañado de su hijo Jorge, que hacía cola para subir al "Saltamontes". Estas actividades son siempre muy interesante para todos los niños, y quizá que este año las prolonguen hasta el día 15 no sea lo más apropiado, porque los pequeños tienen que ir al colegio. Algo falló en todo esto".

En este sentido lamentó también que fue una pena que este año esperaran para ponerlas hasta el día de Nochevieja y no lo hicieran antes de la Nochebuena, en los días que ya había vacaciones escolares.

La pregunta que se hacían ayer los padres era sólo una ¿Por qué? El encargado de responderla fue David Rodríguez, presidente de la Fundación de Profesionales de las Atracciones de Ferias y Eventos de Asturias (Funceas). "Había dos aparatos que medían medio metro más de ancho, y los técnicos municipales dijeron que no se ajustaban a los pliegos del concurso, con lo cual hubo que hacer otro nuevo, pero sin esas instalaciones. Los cierto es que tanto los niños como nosotros perdimos lo gordo de la Navidad".

Otra cosa que tampoco entienden los padres es por qué el trenecito que tenía licencia municipal para recorrer el casco antiguo, saliendo desde la plaza Porlier, sólo funcionó los dos primeros días. El tercero ya lo hizo únicamente por el Campo San Francisco.

"Las Navidades pasadas hacía el mismo recorrido, y en Avilés el tren funciona perfectamente por el casco antiguo, igual que en Gijón. Es una lástima porque este tren es muy recomendable para todos los niños, y además los podemos acompañar los padres y los abuelos, porque a todos nos gusta. De lo que se trata es de que las familias puedan disfrutar juntas de estas fiestas". Jorge Alvera lamentó también este cambio.

Igual lo hizo Marco Cañedo. "Este año con el tren sólo podemos dar una vuelta por el parque. De un año para otro la diferencia con las actividades para los niños fue muy grande". Ahora lo único que piden los padres es que las próximas Navidades todo esto no vuelva a repetirse.