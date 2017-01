Sólo 21 de los 2.700 vecinos de Olivares votan en la urna el nombre de sus calles

En el barrio de Olivares hay empadronadas más de 2.700 personas, pero sólo 21 de ellas acudieron ayer a votar de forma presencial para elegir el nombre de las calles del barrio. Las urnas volverán a estar a disposición de los residentes el próximo jueves en el centro social del barrio, aunque no se esperan "largas colas" porque "la mayoría de la gente" está votando "a través de internet", según explican fuentes municipales. Las mismas fuentes no especificaron ayer el número de personas que han plasmado su decisión a través de la red, una cifra que se dará a conocer "al final del proceso", que en internet terminará el próximo día 22 de enero.

Los vecinos de Olivares tendrán que elegir entre una de las dos opciones que se plantean, que han dividido a los residentes en el barrio. Por un lado están los que quieren que las calles del barrio se bauticen con la toponimia tradicional, es decir que esos espacios lleven el mismo nombre "por el cual se les ha conocido siempre". Otro sector de los vecinos prefieren que las calles lleven nombres de futbolistas históricos y destacados del Real Oviedo, ya que Olivares está a un paso del Tartiere y en su entorno ya existen otras vías dedicadas a exfutbolistas. "Las personas que vienen a votar de forma presencial suelen ser mayores, gente que no tiene contacto con los ordenadores", explican las técnicas de la concejalía de Participación Ciudadana que custodian las urnas en el centro social de Olivares.

Una de las que quiso votar de forma presencial ayer fue María Pérez Bayón, a la que no le importa hacer públicas sus preferencias. "Yo he votado por la toponimia. Aquí siempre hemos conocido a los sitios por un nombre y así debe seguir". Ángel Díaz también piensa lo mismo. "Se trata de lo nuestro y hay que defenderlo", dice. Aurora Muñiz no está tan de acuerdo. "Me gusta la opción de los futbolistas y la he votado", señala.