Tras iniciar la venta, hoy se vota la aprobación del ciclo

El consejo rector de la Fundación Municipal de Cultura presentará hoy y someterá a votación la programación del Festival de Teatro Lírico de este año. El acto administrativo, en teoría previo y necesario para iniciar la actividad, llega después de que el pasado jueves se pusieran a la venta los abonos para las funciones de este años, debido a que la reunión en la que se tenía que haber aprobado la actividad tuvo que retrasarse por enfermedad de un técnico y a la voluntad del concejal de Cultura de no perjudicar la actividad con estas demoras. El PP denunció, no obstante, la irregularidad, y alertó al alcalde, Wenceslao López, de que Cultura se estaba saltando el procedimiento legal que obliga a discutir y aprobar en el consejo rector de la Fundación las actividades antes de su puesta en marcha. Según Ablanedo, "al haberse saltado el procedimiento legal, no podemos saber las razones que hay para realizar el nuevo recorte sobre el que hoy pediremos explicaciones". Ablanedo también solicitará los informes de taquilla de los últimos años, después de que Sánchez Ramos justificara la supresión de la tercera función en el ajuste necesario de la oferta a la demanda existente en la ciudad.