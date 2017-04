Cuatro horas para llevar el Antiguo al lienzo

Manuel Otero se dio un paseo por el Antiguo en los días previos al VI concurso de pintura rápida al aire libre organizado por el Ayuntamiento de Oviedo y cuando miró a la torre de la Catedral desde la calle Mon supo que había encontrado el lugar ideal. Allí plantó ayer su caballete. "Me gusta mucho el contraste de luz", explicó mientras se esmeraba en su composición de acuarela, "muy rápida y muy apropiada para este tipo de eventos". De entre los 26 participantes, llegados desde distintos puntos de España, se distinguieron Paula Blanco, que se llevó los 500 euros de la categoría de profesionales con un cuadro pintado en la plaza de la Catedral, María de Luis, que ganó en la de aficionados (300 euros) y Elisa Ferriol e Inés Martínez, las dos únicas juveniles que se repartieron un primer premio de 200 euros. Manuel Otero, que se acercó desde Gijón, cuenta con amplia experiencia en este tipo de concursos, pero este año no tuvo suerte. En la última edición del concurso, celebrada en 2014 en el Campo San Francisco, sin embargo, se llevó un primer premio. Con el cambio de localización al entorno de la plaza de Trascorrales considera que el evento artístico ha salido ganando: "Hay muchos lugares muy pintorescos en los que puedes hacer algo que guste a la gente". Pero también hay otras ventajas. Isabel Vega, dinamizadora de centros sociales, explicó que la organización optó por un nuevo espacio que permitiese también a los participantes pintar a cubierto si fuese necesario. Esa labor cumplió el interior de la antigua plaza del Pescado.



Además de la inspiración que recibieron de las plazas de Trascorrales, el Sol, el Ayuntamiento o las calles Mon y Cimadevilla, los artistas tenían la posibilidad de apoyarse en fotografías para realizar sus composiciones. Y pudieron trabajar con total libertad durante las cuatro horas que duró el concurso al no imponer la organización ninguna restricción de tema o técnica. Los artistas atrajeron a muchos curiosos, entre ellos a la socialista Marisa Ponga, edil de Atención a las Personas e Igualdad, concejalía organizadora del concurso. El dibujante ovetense Pedro Rico se animó también a participar y, sentado en el suelo de la plaza de Trascorrales, plasmó lo que tenía antes sus ojos en una obra en la que había "partido la imagen para tratar de dar sensación de movimiento".



Lo hizo, como el resto de concursantes, inspirado por la belleza de un Antiguo iluminado con una meteorología que propició una tarde de color y arte.