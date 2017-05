El padre de la niña ingresada por tragar hachís, en libertad tras declarar

El padre de la niña de 16 meses que permanece ingresada en el HUCA tras haber ingerido un trozo de hachís pasó ayer a disposición judicial después de que el pasado sábado fuese acusado por su mujer de haberle propinado "un bofetón" cuando las familias de ambos se encontraban en el centro hospitalario para visitar a la pequeña. Según fuentes consultadas por este diario, el detenido -que responde a las iniciales R. S. G. y tiene 22 años- ha salido en libertad a la espera de juicio por esos hechos. Por otro lado, fuentes de la consejería de Servicios y Derechos Sociales adelantaron ayer que el Principado también está investigando las causas que llevaron a la pequeña a ingerir la droga cuando se encontraba sola en casa con su progenitor y la situación que vive en su casa -su padre cuenta con antecedentes por violencia de género, siempre según fuentes ligadas al caso- "con el fin de determinar las medidas que sean precisas para la mejor protección de la menor".



El suceso que llevó a R. S. G. ante el juez provocó a su vez un enfrentamiento multitudinario entre su familia y la de su mujer, ambas asentadas en el concejo de Gozón. Tuvo lugar el sábado, a las tres y cuarto de la tarde, frente al edificio de Hospitalización. Aunque los testigos aseguran que en la reyerta participaron un buen número de hombres y mujeres de ambos clanes no hubo que lamentar heridos de gravedad, tan solo algunas contusiones ocasionadas por los golpes que ni siquiera requirieron de atención sanitaria. No obstante, la reyerta hizo que se desplazasen al HUCA hasta 5 patrullas y 4 motos policiales. Ayer también se puso en marcha un sistema especial de vigilancia para evitar posibles enfrentamientos durante la declaración de R. S. G.. pero no hubo incidentes. La niña sigue recuperándose en la planta de pediatría.