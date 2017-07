Wenceslao López sobre el atasco de licencias: "Nuestra administración no es lo rápida que debería ser"

El alcalde de Oviedo, Wenceslao López, sostiene que su ayuntamiento no es de los que acumulan más retraso en la concesión de licencias. "Atasco de licencias siempre ha habido y no aquí, en todos los ayuntamientos de Asturias y de España". Y añadió: "Oviedo no es de los peores ayuntamientos de la región".

Al margen de que López considera que la situación del ayuntamiento no es peor que en otros municipios sí reconoce que la administración ovetense "no es lo rápida que debería ser". Para explicarlo utilizó el símil de una bicicleta que tal como apuntó "si la lleva una persona que no puede pedalear va más lenta ", en cambio, si los "recursos son jóvenes y fuertes" irá más rápido. En el caso de Oviedo "vamos en una bicicleta que va lenta e incluso a veces pincha".

Wenceslao López sostuvo estas palabras en el acto de esta mañana en homenaje a las víctimas del terrorismo en Oviedo con motivo del 20 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco.