El PP quiere implicar al Principado en la ampliación del teatro Campoamor

El PP de Oviedo defiende la ampliación del espacio escénico del teatro Campoamor y quiere implicar en tal iniciativa al Gobierno regional. "Con todo el respeto para el resto de teatros de la región, el Campoamor tiene otra importancia dentro del circuito nacional y la Administración autonómica carece de instalaciones de este tipo en la ciudad", explica la concejala popular María Ablanedo para argumentar su planteamiento.

Frente a la postura contraria del tripartito, Ablanedo sostiene que la ampliación del Campoamor "evitaría que Oviedo y Asturias se queden sin montajes que triunfan en Madrid, Barcelona o Bilbao por falta de espacio en el teatro". Sobre esa base, aboga por "abrir un debate" sobre qué proyecto se necesita y cuál sería su coste. "Lo que está claro es que no hay que cerrarse a una actuación que mejoraría el teatro y su programación", dice la edil.

Según la opinión de numerosos especialistas, la caja escénica del teatro no se corresponde con la importancia de la actividad lírica de Oviedo. Los equipos de trabajo que llegan al Campoamor se encuentran con un coliseo anclado en el pasado y lejos de lo que podría considerarse la "primera división" de la ópera. Se ha dado el caso de directores de escena esenciales en el panorama mundial, como es el caso de Robert Carsen -que presentó en Oviedo sus producciones de "Jenufa" y de "Diálogos de carmelitas"- que aseguraron a sus colaboradores que no volverían al Campoamor hasta que el teatro no solucionase sus deficiencias técnicas.

La reforma y ampliación del Campoamor ha estado encima de la mesa en varias ocasiones. En 2005, un gran cubo de cinc-cuarzo encastrado en la parte trasera fue la propuesta para el edificio que realizó el arquitecto José Rivas como respuesta al encargo de un proyecto para aumentar en superficie y volumen la caja escénica del teatro, con el objetivo de que pudiese acoger producciones artísticas del mayor nivel.

Aquella intervención se presupuestó en 5.099837 euros, de los que 1,8 millones serían de obra civil y otros 1,89 de equipamiento escénico.

El entonces alcalde, el popular Gabino de Lorenzo, que en la actualidad es el delegado en Asturias del Gobierno de Mariano Rajoy, defendió que la ampliación del teatro Campoamor, que ya estaban demandando directores de escena, músicos y público en general, es un proyecto que se debería llevar a cabo "a tres bandas", esto es, contando con ayuda económica del Principado y del Ejecutivo central.