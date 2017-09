Lolita: "No pretendo otra cosa que divertir al público"

Lolita lleva el arte en la sangre. Como hija de los añorados Lola Flores y Antonio González, "El Pescaílla", María Dolores González Flores despuntó primero en el mundo de la canción, pero siendo aún joven encontró una segunda vocación como actriz de cine y televisión. Desde 2005, Lolita se ha volcado en el teatro, donde ha podido potenciar su talento interpretativo disfrutando, al tiempo, de la cercanía con el público que disfrutaba en sus actuaciones como cantante. Esta tarde, a partir de las 20.00 horas en primer pase y a las 22.30, en el segundo, el público del Teatro Filarmónica podrá disfrutar de su interpretación en la obra "Prefiero que seamos amigos", que coprotagoniza junto a Luis Mottola.

Lolita atiende a LA NUEVA ESPAÑA en pleno viaje en el AVE. Su voz inconfundible se abre hueco entre el rugir de los caminos de hierro, para hablar sobre una obra que la enamoró desde la primera lectura. "Cuando nos llegó el texto nos gustó mucho a los dos, a Luis (Mottola) y a mí. Es una comedia romántica sobre dos amigos que se ven todos los viernes, durante cinco años, hasta que uno se enamora del otro y se lo dice", explica la actriz, que no quiere profundizar en la trama.

El mejor aval de la obra es el éxito que está cosechando en multitud de escenarios por toda España. "Tenemos una gira muy grande, con compromisos hasta julio de 2018, y además con los carteles de 'entradas agotadas' en multitud de sitios: en Pamplona, en Logroño, en Vitoria? estoy muy agradecida", afirma la actriz.

La clave del éxito, a su juicio, reside en lo divertido de la obra: "La gente se lo pasa bien. No pretendemos nada más que eso: divertir a la gente que va al teatro, que se entretengan y se lo pasen bien". También ayuda la complicidad entre los protagonistas: "Luis y yo nos llevamos muy bien, hay mucha química entre nosotros y nos ayudamos muchísimo encima del escenario", revela Lolita.

Cara al futuro, la actriz no descarta nada, ni siquiera volver al cine o a la canción, aunque de momento insiste en que "el destino me ha marcado el camino del teatro, y es lo que estoy haciendo. Y no me puedo quejar: tenemos una producción muy buena y los teatros se llenan, estoy muy contenta". Para acabar, un deseo: que se confirme la bajada del IVA al cine. "Porque la cultura es para todos, para toda la gente y para todo el mundo".