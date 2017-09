El "Soul" se engancha a la noche de Oviedo

La Plaza de la Catedral vibró anoche con la actuación de "Sweet Soul Music Revue", "Fuel Fandango" y con la Noche Cubana que debía cerrar la jornada. Los conciertos arrancaron a las nueve de la noche, con un entregado público que asentía cuando la primera tanda de artistas preguntaba "Do you like it?". Si bien el ágora ovetense presentó un buen aspecto, la afluencia fue inferior a días anteriores.

Las primeras filas estaban igualmente copadas, pero no era complicado moverse por la perpendicular trazada desde el escenario hasta el control de sonido. A pesar de los muchos huecos libres, los fans del "Soul" contonearon su cuerpo al son de trompetas y saxofones. Y los menos acérrimos, también bailaron de vez en cuando en el sitio.

La media de edad era sensiblemente más elevada que otras noches. Fruto de que las actuaciones estaban dirigidas a un nicho de mercado radicalmente distinto al que por ejemplo cubren "La Oreja de Van Gogh" o "M-Clan". Pero eso no fue impedimento para ver también rostros jóvenes. Tal y como sucedió con propuestas como la noche de música "Folk", ayer se observaron pocos móviles grabando y más gente con los cinco sentidos en el escenario.

Uno de los momentos álgidos tuvo lugar cuando las voces negras del escenario, detrás de sus gafas de sol interpretaron el "I got you" de James Brown, famoso por su archiconocida estrofa que reza "I feel good, I knew that I would, so good, so good, 'cause I got you". También se escucharon numerosos gritos al versionar al genio del "Funk" Stevie Wonder. La guinda llegó en forma de voz femenina desgarradora interpretando el "Proud Mary" ("Rolling on the River") de Tina Turner.

Tras el intermedio, fue el turno de "Fuel Fandango", que inició su actuación con un sólo de teclado e hizo las delicias del público que aún estaba congregado en la plaza de la Catedral de Oviedo para escuchar alguno de sus temas más conocidos. La madrugada fue para los ritmos latinos venidos de Cuba que cerraron una noche más de conciertos en San Mateo.