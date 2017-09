Wenceslao López espera "como agua de mayo" su relevo al frente de la AMSO

"Como agua de mayo". Así espera el alcalde, Wenceslao López, el próximo congreso de la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo (AMSO), en el que prevé cumplir su compromiso de abandonar la secretaria general del partido para centrar todos sus esfuerzos en la gestión municipal. Según indicó el regidor ayer, el "follón" en el que se ha movido el PSOE, y la política nacional en su conjunto, durante los dos últimos años le ha impedido dar un paso que espera hacer efectivo en cuanto se cierre el congreso de la Federación Socialista Asturiana (FSA) que se va celebrar entre el día 29 de este mes y el 1 de octubre. En todo caso, la AMSO aún no tiene fijada una fecha concreta para oficializar el relevo de López, que va a cumplir cinco años al frente de la agrupación municipal del partido y que prometió dejar sus responsabilidades orgánicas en el PSOE tras hacerse con la Alcaldía, en el mes de junio de 2015.

"No puedo compatibilizar ambas responsabilidades por un problema físico, y es que o estás en un lado o estás en otro", subrayó López minutos después de participar en el acto de presentación del sello y el matasellos conmemorativos del 125º aniversario del teatro Campoamor. El regidor también argumentó su decisión de hacerse a un lado en la AMSO en su propio "compromiso político". "No se puede ser juez y parte en ningún sitio, y sobre todo en política; hay que dejar espacio para que no haya duplicidad de cargos", afirmó.

Esta bicefalia entre partido y gobierno, tradicional en el socialismo asturiano, pero que no se ha cumplido en la última etapa de Javier Fernández, es compartida por Adrián Barbón, flamante ganador de las elecciones a secretario general de la FSA. Pese a la evidente sintonía de López, que se manifestó a favor del voto negativo a la investidura de Rajoy, con el todavía alcalde socialista de Laviana, el político ovetense descarta dar el paso a la política autonómica. Su objetivo único, dice, es concentrarse en el ámbito municipal cuando acaba de superar el ecuador del mandato.También se refirió el regidor a las turbulencias internas que sufre el PSOE asturiano, que han derivado en el rechazo por parte de la AMSO al informe de gestión de Javier Fernández en la FSA, o en el enfrentamiento que se vive en Mieres entre los afines a Adrián Barbón y los partidarios de su derrotado contrincante, el gijonés José María Pérez. Para López se trata de "situaciones habituales en los procesos congresuales". Y es que, a su juicio, "tomar decisiones sobre programas y personas forma parte de la normalidad democrática".

En otro orden de cosas, el Alcalde realizó una valoración muy positiva de las fiestas de San Mateo, que entran ahora en su recta final, y especialmente del multitudinario desfile del Día de América en Asturias que recorrió el pasado martes por la tarde las calles del centro de la ciudad. Sobre la prevención del "botellón" entre los menores de edad, Wenceslao López respaldó sin fisuras el trabajo que viene desarrollando al respecto el edil de Seguridad Ciudadana, su correligionario Ricardo Fernández, que ha hecho un llamamiento a "colocarse en el lugar" de los vecinos del Antiguo. "Hay un derecho a disfrutar y divertirse, pero la ciudadanía también tiene derecho a descansar y a pasear por unas calles limpias", subrayó el concejal.