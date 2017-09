De Lorenzo pide "responsabilidad" al tripartito y le emplaza a que adapte el Auditorio a la norma antiincendios

El delegado del Gobierno, Gabino de Lorenzo, ha calificado esta mañana de "política de bajura" crear "alarmismo" sobre la seguridad en el Auditorio de Oviedo. En los actos de la fiesta de La Merced, patrona de las instituciones penitenciarias, el excalde pidió "responsabilidad" al actual equipo de Gobierno. "No entiendo cómo generan una alarma semejante con un auditorio que no ha dado problemas en 18 años", indicó De Lorenzo, que era regidor de la ciudad cuando se inauguró el recinto. En esta misma línea, el Delegado pidió que si han cambiado las normas antiincendios "háganse las reformas que sean necesarias". A su juicio, si hay algún responsable es el Gobierno actual. "Me extraña que en dos años no se hayan enterado", zanjó.