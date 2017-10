El Auditorio supera las primeras pruebas de evacuación con tiempos "razonables"

El Auditorio Príncipe Felipe "aprobó" ayer el primer examen de evacuación llevado a cabo en el recinto desde que, a comienzos de la semana pasada, trascendieran los informes técnicos que alertan de graves y numerosas deficiencias en el dispositivo contra incendios del recinto de la plaza del Fresno (antigua Gesta). En consecuencia, y según confirman fuentes del Gobierno tripartito, los trabajadores y usuarios habituales seguirán en el inmueble con total normalidad, al menos hasta que esté listo el informe final que se elaborará en base a los estudios que está llevando a cabo la jefa de Bomberos, Carmen Prado, con el apoyo de otras áreas municipales afectadas.

En las pruebas de ayer tomaron parte trabajadores municipales y de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA), colectivo musical que tiene su sede en el inmueble y que sigue preparando con normalidad el concierto del viernes, con el que abrirá la presente temporada. Según las fuentes consultadas, desde el ala noroeste del inmueble la evacuación se llevó a cabo en dos minutos y cinco segundos, mientras que desde el otro flanco se tardó un minuto y 45 segundos. Se trata de tiempos "razonables", para el Gobierno local, y que no justificarían la adopción de medidas extraordinarias.

En todo caso, las decisiones concretas sobre el futuro del Auditorio no se tomarán hasta que Carmen Prado concluya y presente su estudio. La jefa de Bomberos se ha desplazado al recinto para analizar personalmente su estado y, si es posible, adoptar medidas que eviten un cierre de las instalaciones que a finales de la semana pasada parecía cantado y ahora ya no tanto. Prado ha advertido que el estudio de la situación le llevará un tiempo y muy posiblemente no dará cuenta de sus conclusiones al tripartito hasta el viernes. De forma paralela, José Luis Pérez-Lozao, asesor del Colegio de Arquitectos, prepara un plan de usos máximos.