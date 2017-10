"Es una vergüenza que ocurra esto en un lugar que es un emblema de Oviedo y en el que hay niños", critican los habituales del parque

A eso de las seis de la tarde de ayer, cuando aún no había oscurecido, tres ratas de buen tamaño campaban a sus anchas por el recinto vallado que rodea al estanque de los patos del Campo San Francisco, sin que la presencia de decenas de personas a su alrededor sirviese para amedrentarlas. Los habituales del parque, como Patricia Tapia, aseguran que la imagen es "muy habitual" en las últimas semanas y que el estanque, concretamente la zona en la que está ubicada la estación de bombeo, se ha convertido en un "nido de ratas" con ejemplares "tan grandes como gatos".

Los usuarios del parque están muy preocupados y exigen que el Ayuntamiento tome medidas urgentes para acabar con la "plaga" de roedores. "El otro día conté al menos una docena. No es de recibo que en el centro de Oviedo, en el parque que utilizan muchísimos ciudadanos y que es todo un emblema de la ciudad, ocurran este tipo de cosas", critica Patricia Tapia, que incluso llegó a grabar un vídeo para justificar su enfado que puede visualizarse en la página web de este diario. "Es una vergüenza y un hecho que afecta mucho a la imagen de Oviedo", recalca.

José Ramón Peláez también estaba ayer presente cuando las ratas salieron de su agujero. "Esto no puede ser. Encima están en una zona que siempre está llena de niños. No entiendo cómo puede ocurrir esto en pleno Campo San Francisco", sostiene. En la misma línea se mantiene Rosi Martínez, que acude a diario al parque con su hijo Adrián. "Viendo lo que veo me voy a pensar mucho volver a traer aquí al niño. No es una broma, son ratas muy grandes y pueden ser peligrosas", subraya.

Pero las ratas no son lo único que preocupa a los usuarios del Campo San Francisco. El estanque de los patos se encuentra prácticamente sin agua y esa situación ha provocado que se generen unos "olores insoportables", según afirma Patricia Tapia. Los patos se pelean por nadar en el pequeño charco que queda en el fondo del vaso del estanque y las tortugas aprovechan los escasos centímetros de agua para bucear con el caparazón a la vista. Este periódico intentó sin éxito obtener una versión oficial que explicase por qué el estanque apenas tiene agua. Algunos de ls presentes ayer en el Campo San Francisco lo achacaban al plan de ahorro de agua iniciado por la concejalía de Infraestructuras, pero la edil del ramo, la socialista Ana Rivas, no incluyó al estanque en la lista de las fuentes y espacios públicos que iban a someterse a esas restricciones cuando anunció la medida.