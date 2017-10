Investigan la posible huida de un coche tras arrollar a una moto en la plaza de América

A última hora de ayer, el equipo de atestados de la Policía Local investigaba si un vehículo se había dado a la fuga después de arrollar, al filo de las nueve de la noche, a una moto que circulaba por la rotonda de la plaza de América. El accidente, en todo caso, se saldó con una mujer de 61 años herida. Fue trasladada al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) con contusiones en la parte de derecha de su cuerpo, principalmente en la pierna y en el brazo.

Según algunos testimonios, un coche habría golpeado la motocicleta tipo scooter, conducida por un hombre que no precisó asistencia médica. No sucedió así con la mujer que viajaba "de paquete". Necesitó ser atendida en el mismo lugar del accidente, donde permaneció varios minutos tendida sobre el asfalto. En todo caso, el pronóstico, en un primer momento, no era alarmante.

La Policía Local trata ahora de esclarecer si el accidente fue producto de una caída fortuita o bien lo causó una colisión con otro coche. En ese caso, los agentes tratarían de esclarecer si el conductor del turismo implicado se dio a la fuga, o si bien no permaneció en el lugar del accidente por no haberse percatado del golpe.

Un niño herido leve

También ayer en Oviedo, un niño de 13 años resultó herido leve tras un incidente de tráfico en el barrio de Teatinos, en los alrededores del centro comercial de la zona. Por causas que se desconocen, el niño tuvo un encontronazo con un vehículo, en la calle Atenas, del que, afortunadamente, tan solo salió con heridas de carácter leve. El accidente sucedió poco después de la una y media de la tarde ayer. Un equipo de emergencias sanitarias se trasladó a la zona donde atendió al menor de los daños que le habían producido.