El PP acusa a Rosón de "falsear" los datos de la recaudación por multas de tráfico

Nuevo enfrentamiento entre el tripartito y la oposición popular, en esta ocasión a cuenta de los ingresos municipales por multas de tráfico y arrastres de vehículos por la grúa del Consistorio. El concejal del PP Gerardo Antuña acusó ayer al edil de Economía, Rubén Rosón (Somos), de "mentir" y "falsear" las cifras de recaudación por este concepto, al afirmar se que se han reducido a la mitad en tres años. "Desconozco de dónde saca Rosón, concejal de Economía y no de Seguridad Ciudadana, el dato de la recaudación por sanciones automovilísticas del ejercicio de 2014 que, según él, llegó a 9,2 millones de euros, porque la realidad es que ascendió en 2014 a 5.632.954 euros y en 2015 a 5.610.848,43 euros", afirmó Antuña. A su juicio, "estamos ante un nuevo intento de Rubén Rosón de seguir en su política de enredar y confundir aportando datos falsos a los ciudadanos".

Antuña, que es portavoz adjunto del Partido Popular, acusó a Rosón de mantener una "particular cruzada contra el PP, que le lleva a confundir la realidad y a manipular los datos sin ningún tipo de pudor". Para el popular, el edil de Somos "vive en su particular mundo de la mentira, con una peculiar visión de la realidad y vuelve a poner en duda la profesionalidad de los funcionarios municipales al insinuar que las multas se imponían por algún criterio que no fuera el meramente legal".

Ordenanzas

"Las sanciones de tráfico en el municipio se ponen de acuerdo a lo que marca la ley y las ordenanzas municipales, no por criterios políticos o de cualquier otra clase como maliciosamente vuelve a insinuar el concejal de Economía", subraya Antuña, que también acusa a Rosón de "inmiscuirse por enésima vez en un área que no es la suya, la de Seguridad Ciudadana, pasando de sus compañeros del tripartito para tratar de colgarse una medalla".

Gerardo Antuña recuerda que fue el PP quien en el año 2014 retiró la grúa de la calle para que pasará a actuar a demanda. "Esa medida sí que supuso realmente un descenso de arrastres y de recaudación por multas". Sin embargo, llama la atención sobre el hecho de que la medida "fue suspendida por el tripartito nada más llegar al gobierno".

En la misma línea, el portavoz adjunto del PP en el Consistorio advierte a Rosón de que "no nos va a dar ninguna lección con respecto a la gestión de las multas en Oviedo, porque ya estamos hartos de las mentiras, medio verdades e insidias permanentes del mamporrero oficial de Somos".

Para Antuña, queda claro que "en este municipio las ordenanzas de tráfico, incluidas las de aparcamiento, están meridianamente claras para todos los ciudadanos, absolutamente todos. Estoy seguro que la señora Taboada está de acuerdo conmigo, especialmente en cumplir con los pagos de sanciones a la grúa" ironizó, para finalizar, el popular.

Por su parte, Rubén Rosón reiteró ayer en una comparecencia pública que el tripartito ha reducido a la mitad la recaudación que se lograba en tiempos del PP por multas de tráfico y arrastres de la grúa. "Oviedo es así fiscalmente más justo", indicó Rosón, que acusó al PP de haber obtenido unos ingresos superiores a los nueve millones de euros al año por este concepto. El edil de Somos avanzó que la recaudación caerá de nuevo durante el año recién estrenado y que no pasará de cuatro millones de euros.