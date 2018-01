Fernández Acevedo tacha de "despilfarro" las obras previstas en San Lázaro

La concejala del PP en el Ayuntamiento de Oviedo Belén Fernández Acevedo calificó ayer de "despilfarro" e "improvisación" las obras anunciadas por el tripartito en San Lázaro para adaptar las instalaciones deportivas para la celebración de conciertos.

La edil popular advierte de que, a pesar de su elevado coste, las obras no permitirán acoger grandes actuaciones. "No podrá haber conciertos de más de 4.000 o 5.000 personas y además estropearán la pista de atletismo", subraya Fernández Acevedo. También critica que la inversión no garantiza los conciertos si llueve.

La oposición advierte además de la posibilidad de retrasos en las obras. Denuncian la ausencia de planificación y la falta de una garantía de culminar las obras dentro del presente año. "Probablemente estará terminado para 2019", apunta la concejala sobre lo que considera "un parche que ni siquiera es solución a corto plazo".

Para Belén Fernández Acevedo el proyecto para San Lázaro es una prueba más de la mala gobernanza del tripartito en Oviedo. "Estamos ante una nueva gestión ineficaz, ineficiente y absolutamente desnortada", sostiene la que también fuera presidenta de la Sociedad Ovetense de Festejos el pasado mandato, muy crítica con la falta visión a largo plazo del gobierno. "Urbanizan una zona de la ciudad sin ningún tipo de planificación ni programación", añade la concejala.