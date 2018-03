Somos también reclamó a sus socios un director general para reforzar Economía

E. VÉLEZ / J. ORDÓÑEZ

La apuesta de Somos para que el Ayuntamiento vuelva a contar con directores generales -tras haber cesado el tripartito a los tres que nombró el PP durante el pasado mandato- no se circunscribe al área de Urbanismo. La marca municipal de Podemos también ha solicitado con insistencia a sus socios de gobierno (PSOE e IU) durante los últimos meses que den el visto bueno a un cargo político de esa naturaleza para Economía, a cuyo frente está el edil Rubén Rosón. Somos no ha tenido éxito en estos empeños, aunque en el caso de Urbanismo sí que cuenta con un acuerdo de la Junta de Gobierno, del pasado mes de julio, en el que se cita la incorporación de un alto directivo para el organigrama que encabeza el concejal Ignacio Fernández del Páramo. Sería parte de un paquete de medidas para desatascar el área de licencias. Aquella propuesta salió adelante con los votos de Somos e IU y la abstención del PSOE, incluido el alcalde, Wenceslao López.

En estos momentos, según han confirmado fuentes municipales, todos los grupos políticos del Consistorio tienen agotados los puestos de libre designación que pactaron en su momento.

La petición de un director general para Urbanismo, formulada ayer por Somos en LA NUEVA ESPAÑA, ha revuelto las habitualmente procelosas aguas por las que navega el tripartito. "Si un director general de Urbanismo no tiene a quién dirigir, evidentemente no pinta nada", afirmó ayer a las once de la mañana Wenceslao López, dejando clara su escasa sintonía con la marca municipal de Podemos en este asunto. Apenas hora y media después, Rubén Rosón confirmaba la disparidad de pareceres, dando por hecho que se va a realizar la contratación y negando que haya diferencias. "No hay discrepancia alguna entre los miembros del gobierno. Todos compartimos que el nombramiento debe ser a través de un proceso abierto de méritos, capacidad e igualdad. La decisión está aprobada".

La designación de ese director depende directamente del Alcalde, pero lo cierto es que López no da su brazo a torcer y mantiene su posición pese a que la propuesta fue aprobada en comisión hace ya ocho meses.

"Tareas diarias"

Wenceslao López manifestó ayer abiertamente su rechazo al nombramiento de un director general de Urbanismo durante el acto de presentación del Centro de Día de Aldeas Infantiles SOS en respuesta a preguntas de LA NUEVA ESPAÑA. "Lo importante no es el jefe, sino los que hacen las tareas diarias y está claro que lo fundamental ahora es tratar de tener recursos humanos tanto en Urbanismo como en otras áreas municipales". Preguntado directamente sobre si va acatar la decisión tomada por la Junta de Gobierno, guardó silencio un instante antes de afirmar: "Sé lo que hay que hacer desde hace años. Ahora lo que hace falta es que me hagan caso".

Pese a dar por hecho que el nombramiento se hará efectivo próximamente, el concejal de Economía, Rosón, también insistió en la necesidad de dotar el área de Urbanismo de personal técnico para desatascar la expedición de licencias municipales de obra mayor y acabar con las largas esperas. "Llevamos sin jefe de Urbanismo más de ocho meses y gran parte del área es inexistente. En 1991, con Gabino de Lorenzo había más funcionarios que ahora. Está claro que el PP desmanteló el empleo público en esta ciudad", afirmó.

Desde IU, la otra pata del tripartito, Iván Álvarez, ya dejó claro la víspera su escasa confianza en que los colapsos en licencias se solucionen con lo que calificó de "comisarios políticos".

La oposición también reaccionó a la polémica de los directores generales. Gerardo Antuña, del PP, acusó a Del Páramo de "mentir" y de "esconderse detrás de los funcionarios" cuando, a juicio del edil del PP, ha sido el propio concejal de Urbanismo el que "ha creado el problema de las licencias". Antuña afirmó que el cambio que propugnaba Somos "parece que pasaba por colocar amiguetes a través de contratos menores y por la creación de directores generales ad hoc para uno de sus correligionarios".

Luis Pacho, portavoz de Ciudadanos, criticó que Somos "pretenda repartir puestos entre sus amigos y afines", lo que, a su juicio, prueba que "no eran el gobierno de la gente, sino el de su propia gente".