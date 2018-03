La jueza concluye que la muerte del bombero de Uría se debió a "su imprudencia temeraria"

El Ayuntamiento de Oviedo no vulneró ninguna medida de seguridad en el incendio de Uría 58 y no se le puede atribuir ninguna responsabilidad en el fallecimiento del bombero Eloy Palacio. Así lo acaba de dictaminar la magistrada del Juzgado de lo social número 2 de Oviedo en una sentencia por la que rechaza la indemnización de casi 400.000 euros que reclamaba la familia del trabajador y en la que culpa al bombero del accidente. Eloy Palacio, resuelve la jueza María Cristina García, "desobedeció" las órdenes y cometió una "clara imprudencia temeraria".

La magistrada da por cierta, así, en su sentencia la argumentación esgrimida por los abogados de la aseguradora del Ayuntamiento, la firma Zurich: no hubo fallo de seguridad por parte de la organización del servicio de bomberos. "El escaso tiempo transcurrido entre que suben el brazo y salen de la cesta al forjado", dice la sentencia, "el humo, el gran número de efectivos, no sólo del servicio de extinción de Oviedo sino también del Principado, la extensión del incendio a otro edificio de otra calle, con la necesidad de que los tres mandos se distribuyeran por ambas zonas y la orden dada, impiden apreciar que por el Ayuntamiento se vulneró alguna medida de seguridad". La magistrada admite en la sentencia que hay versiones contradictorias sobre las conversaciones que Eloy Palacio pudo haber sostenido con los mandos antes de subirse a la cesta por última vez para, después, bajarse al forjado del edificio. No obstante, considera que la orden dada horas antes de atacar el incendio desde el exterior, seguía firme y vigente, y que en la decisión de Palacio y su compañero "sólo puede apreciarse una desobediencia a la instrucción recibida y reiterada hasta momentos antes de ocurrir".

"No constan", remata la jueza, "problemas de comunicación ni orden distinta, de ninguno de los mandos, que justifique o explique al menos la decisión de ambos trabajadores de colocarse en el forjado de un edificio muy deteriorado para extinguir un foco cuando ya se había dado por perdido".

El abogado de la familia, Francisco Pérez Platas, evitó pronunciarse sobre el fallo pero anunció que presentará recurso ante el Tribunal Superior de Justicia.

El compañero de Eloy Palacio herido en el colapso del edificio, Juan Carlos Fernández "Cuni", lamentó la resolución judicial y mostró todavía mayor pesar en la postura del Ayuntamiento que, declaró, deja "indefensa a la familia" y por extensión a los trabajadores que arriesgan la vida en un servicio. Desde el servicio de bomberos se han anunciado movilizaciones en defensa de Eloy Palacio, con una manifestación convocada para el próximo 3 de abril que pretende acabar en el pleno municipal y fuentes próximas a los agentes anunciaron, tras la sentencia de ayer, "muchas más medidas".

La situación es especialmente complicada para el concejal de Seguridad Ciudadana, Ricardo Fernández, cuya dimisión reclaman una parte de los trabajadores del cuerpo de bomberos. El edil, no obstante, se reiteró ayer en las declaraciones realizadas en las últimas semanas: "No voy a hacer ningún tipo de comentario que pueda denigrar a Eloy Palacio ni a ningún trabajador del Ayuntamiento. No voy a poner en duda la profesionalidad de nadie ni mucho menos la de un trabajador que acudió al incendio en su día de descanso. Toca defender la profesionalidad de los bomberos al margen de los procesos judiciales".

Baremos para mujeres

En plena polémica por la sentencia, los sindicatos y el área de Personal pactaron ayer, como ya adelantó este periódico, que se introducirán baremos específicos para mujeres en las pruebas de acceso al cuerpo de bomberos, aunque esta decisión no afecte a las últimas plazas convocadas.