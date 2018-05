Un pregón por Argel en las fiestas del Antiguo

Anabel Santiago, la cantante de tonada de voz potente y prodigiosa, pregonó ayer las fiestas de la Asociación Vecinal Oviedo Redondo, en el Antiguo. Lo hizo en la carpa que levantaron en el Campillín y convirtió su discurso en un homenaje al cronista musical recientemente fallecido Aurelio Argel. "Él fue quien en 1988, en el Festival de Lorient, me cogió de la mano, me animó y me introdujo en el mundo de la música. Te queremos, Aurelio, porque eras un tipo involucrado que creía en lo que hacía. Éste es mi homenaje".

Después, la pregonera continuó recordando sus primeras actuaciones en el teatro Campoamor, "cuando era sólo una neñina de 12 años", y las celebraciones que hacía en los bares del Antiguo. "En sus calles conocí el Oviedo real, no el rancio que siempre nos pintan", advirtió, para luego hacer un guiño a las políticas sociales, a las mujeres y a los pensionistas. Anabel Santiago terminó destacando "estes fiestes solidaries y reivindicatives". Y una sorpresa. Cantó "Sin tu latido", de Aute.

Hoy siguen las fiestas con una paellada a mediodía y música durante toda la jornada.