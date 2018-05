Alumnos del Conservatorio denuncian acoso sexual, maltrato e insultos

"No podemos consentir que un profesor insulte, humille, maltrate, toque, o bese a una alumna o alumno", es la grave acusación de la Asociación de Estudiantes del Conservatorio Superior de Música del Principado de Asturias que no ha dado más detalles de casos concretos pero que sí ha anunciado que en los próximos días interpondrán una denuncia en la Policía después de que la dirección del centro no atendiese a sus quejas, según han explicado los propios alumnos.

Los estudiantes se concentraron esta mañana ante el centro docente y leyeron un manifiesto en el que explican que "se han dado casos de acoso reiterados a parte del alumnado. Esto se puso en conocimiento de la directiva y no se ha tomado ninguna medida hasta el

momento". Los estudiantes entienden que no pueden permitir que estas situaciones se sigan dando, ni en nuestro conservatorio ni en ningún lugar. Explican que "nuestras enseñanzas son las únicas que tienen un carácter completamente individual. Estamos muchas horas durante el curso con nuestro profesor de instrumento al año, a solas, y esto propicia que en algún caso se estén normalizando las relaciones tóxicas profesor-alumno".

Ademas de acudir a la Policía, exigen "a la dirección del centro y en la medida de sus competencias a la dirección provincial de Educación y a la Consejería de Educación del Principado que se tomen cuanto antes las medidas necesarias para mejorar la calidad educativa del Conservatorio, así como para garantizar un clima de respeto, libre de abusos en un espacio de verdadera convivencia y formación".

Desde la asociación de alumnos se denuncia que en el centro "algunos profesores no cumplen sus obligaciones docentes: no imparten clase, hacen exámenes fuera del plazo establecido, hacen comentarios inadecuados dentro de las aulas (comentarios racistas, machistas, tránsfobos, homófobos€)". "Nos negamos a que esta situación se siga produciendo; estamos dentro de una educación superior de la que se supone que tenemos que salir cualificados para poder entrar dentro del mercado laboral, pero la formación que se nos está dando en muchas asignaturas es nefasta y, en algunos casos, ni siquiera existe". "Por si esto fuera poco", añaden, "el espacio del que disponemos para estudiar es insuficiente".

"Contamos con 16 cabinas para 247 alumnos, y los órganos directivos pertinentes se niegan a permitir el acceso a las aulas vacías para que la usemos como lugar de estudio, con la excusa de que "el material se desgasta y las aulas son exclusivamente para la docencia". Al parecer, a los

estudiantes de música de este centro se nos están negando los recursos de los que podríamos disponer, no porque dichos recursos no existan, sino porque no hay voluntad de negociación. Se nos ha llegado a decir que si nos dejan las aulas para estudiar "desafinaríamos los pianos". Debido a este número escaso de lugares para nuestro estudio, los alumnos nos vemos obligados a esperar durante horas a que quede alguna cabina libre. Y eso, por no mencionar el estado en el que se encuentran dichas cabinas, por llamarlas de alguna forma. Son zulos que ni siquiera cuentan con un sistema de ventilación adecuado a la normativa y no están insonorizados".

Ante esta situación los estudiantes exigen "un espacio habilitado para nuestro estudio, para que todos podamos seguir mejorando y adquiriendo una preparación que sea acorde con los niveles de exigencia que tiene nuestra carrera en la actualidad".