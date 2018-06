La estudiante del Conservatorio hace firme la denuncia por abuso sexual continuado

"Me abrazaba fuertemente y apoyaba su frente en la mía durante un rato, acercando mi cara a la suya y besándome en los labios". "Me presionaba con su mano la parte superior del pecho, me agarraba la cintura por detrás o comenzaba a darme golpecitos tanto por la parte inferior del vientre como por la espalda cerca del trasero, todo con la excusa de corregir mi postura". Es parte de los hechos recogidos en la denuncia que la alumna del Conservatorio Superior de Música de Asturias protagonista de la revuelta que iniciaron los alumnos esta semana formalizó ayer en el Juzgado de guardia de Oviedo contra su profesor de Violín.

La chica ha denunciado por acoso sexual y psicológico continuado a un profesor que, según se recoge en la denuncia, le insultaba constantemente: "Eres idiota, no vales para nada, eres tonta, cretina, retrasada mental, eres una mierda como persona" y que entre risas le llegó a preguntar; "¿Vas a venir a mi casa y después qué?..., ¿te vas a meter conmigo en la cama?".

El relato se prolonga durante más de dos años, con un acoso y abuso constantes, según la declaración de la denunciante, que ayer tras presentar la denuncia apuntó que fueron "muchas exalumnas y compañeras de ahora las que sufrieron lo mismo", y aseguró que algunas de ellas declararán en su juicio y que tal vez se interpongan más denuncias contra el profesor.

Al mismo tiempo que la chica presentaba la denuncia, el consejero de Educación, Genaro Alonso, explicaba que su departamento no tenía conocimiento de la gravedad del caso y que sólo había recibido una queja verbal en enero pasado que motivó el cambio de profesor, "por un trato inadecuado, pero jamás por cuestiones derivadas de un caso de acoso sexual". Educación ha abierto un "proceso de información reservada" y decidirá si se aparta cautelarmente de la docencia al profesor. El Consejero confirmó que esa investigación administrativa será breve y que tras la misma cabría la posibilidad de apartar al profesor, de manera cautelar, de sus labores docentes mientras se resuelve el expediente que pueda ser incoado, que requerirá más tiempo. Alonso reconoció que la Inspección educativa conoció la primera queja en enero pasado, pero que en ese momento la decisión consistió en el cambio del profesor .

Por su parte, la asociación de estudiantes del Conservatorio mostró ayer su apoyo a la denunciante y reiteró que sus denuncias no se extienden a todo el claustro. Los alumnos mantuvieron un encuentro con Ana Taboada (Somos Oviedo), que se ha comprometido a proponer al Ayuntamiento que medie para solucionar el resto de problemas docentes.