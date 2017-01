Las citas a ciegas toman la televisión

Tras el éxito de "First dates", los programas para buscar pareja están en plena expansión en nuestra televisión. Algunos como "Mujeres, hombres y viceversa" ya habían demostrado que había mucha gente dispuesta a seguir los romances entre desconocidos con la pequeña pantalla ejerciendo como celestina. Saliéndose del "look tobillero" y las extensiones, "First dates" ha conseguido atraer a un público muy variado, quizá tanto como el de las parejas que participan en el programa de Cuatro presentado por Carlos Sobera. Ahora Dkiss quiere subirse a este carro y ha anunciado el estreno, el próximo 15 de enero, de un formato que ya ha funcionado en otros países: "Desnúdame". Un programa donde sus participantes se conocen en ropa interior y metidos en una cama. Durante media hora irán conociéndose y los espectadores podremos ver las diferentes reacciones de los participantes. Vamos, una especie de "Adán y Eva", pero con ropa interior y sin isla de por medio. En Cuatro tampoco quieren dejarlo estar. La cadena ha anunciado la llegada el próximo lunes (después de llevar casi un año hablando de proyecto) del nuevo programa de la asturiana Luján Argüelles "Tú, yo y mi avatar". Con este nuevo formato descubrimos otra vuelta de tuerca en el mundo de las citas a ciegas. Los participantes elegirán a otras personas para que tengan el encuentro por ellos. Los verdaderos interesados estarán destrás de bambalinas dando instrucciones a sus avatares y decidirán si finalmente quieren conocer o no a quien se esconde al otro lado. Esperemos que la gente no acabe saturada con tanto amor televisivo y televisado.

Si hubiese que elegir un personaje de la semana en el mundo televisivo Cristina Pedroche tendría todas las papeletas para ser la ganadora. Como cada año, ha conseguido protagonizar toda la información sobre las campanadas: previa del vestido, críticas al vestido, discusión sobre si es machista criticarla o salir así vestida, posbile plagio del vestido y al final, foco de atención perfecto para estrenar programa. ¿Dónde han quedado esos años en los que se discutía sobre la marca que protagonizaba el primer anuncio del año? Qué nostalgia... "La Pedroche" se ha esforzado en defenderse, ha seguido acudiendo a "Zapeando", se ha dejado hipnotizar en "prime time" y ha sacado tiempo para presentar su nuevo programa esta semana. "Tú sí que sí", la versión de Atresmedia de "Tú sí que vales", mostrará las habilidades de sus participantes y estos serán evaluados por un jurado formado por la cantante Soraya Arnelas, el bailarín Rafa Méndez y la humorista Silvia Abril. Esperemos que está vez acierten y puedan olvidar los fiascos de "Eso lo hago yo" y "Top dance". Imagino que para curarse en salud, esta vez no han llamado a David Bustamante para el jurado.