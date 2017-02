Diez profesiones que no existirán dentro de 30 años

Las sucesivas revoluciones industriales que se han dado a lo largo de la historia y los cambios en las costumbres han acabado con buena parte de los empleos a los que antes era habitual dedicarse. ¿Quién recuerda ya al sereno, a las antiguas operadoras de teléfono que conectaban las llamadas manejando infinidad de cables o a los ascensoristas?

Aquellas gentes, en su momento, probablemente pensaran que siendo responsables y cumplidoras tendrían el puesto asegurado. Tal vez no contaban con que su labor se haría redundante, innecesaria, gracias a ese progreso que a todos gusta y a nadie molesta cuando no le afecta.

Estas profesiones citadas a modo de ejemplo llevan ya muchas décadas finadas, pero no es necesario retrotraerse tanto. Hay otras que se ve a la legua que están en claro peligro de extinción. La crisis de la exhibición cinematográfica se ha cargado a casi todos los acomodadores, y los taquilleros van por la misma senda; el auge de las reservas de viajes online está haciendo peligrar a los operadores de viajes; y los entornos digitales están acabando con los trabajadores de imprentas, maquetadores, técnicos de impresión, etc.

¿Qué nos deparan los próximos 30 años en lo que se refiere a los puestos laborales? Varios estudios científicos, por ejemplo uno de la universidad de Oxford titulado ´El futuro del empleo: ¿Cómo de susceptibles son los trabajos a la digitalización?´ se aventuran a predecir las tendencias del mercado. Y los resultados pueden hacer a algunos temer por su estabilidad –un servidor se incluye- y a otros, los más jóvenes, pensárselo dos veces antes de decantarse por estudiar esto o lo otro.

Estas son las diez profesiones que alrededor del año 2050 ya habrán desaparecido, según estas investigaciones

1. Periodista / reportero

la competencia de los blogs digitales y los periodistas ´freelance´ que a diario acuden a los lugares donde ocurren los hechos en busca de una exclusiva que pongan a sus sitios web en el foco de atención, y la crisis de los periódicos en papel que llevan largos años viendo como sus ventas caen año tras año perjudicados por la digitalización del sector, el futuro de la profesión está en entredicho.



2. Cartero

Cada vez se envían menos cartas –todo se hace por correo eléctronico- y ahora, además, grandes multinacionales de la distribución quieren desarrollar drones autónomos que envíen el paquete por aire. ¿Os imagináis un futuro en el que cientos de miles de drones ocupen los cielos de las ciudades? Parece que hacia eso nos encaminamos.

Una empleada de Correos. Fuente: GettyImages

3. Azafato de avión

Las aerolíneas se están viendo obligadas a ofrecer precios cada vez más competitivos y, hasta ahora, han recortado en comodidad para los pasajeros, llenando más los aviones para amortizar los viajes al máximo. Pero esta estrategia no da más de sí, y cada equis tiempo aparece un nuevo competidor de bajo coste que rompe el mercado. Lo siguiente por donde bajar gastos: los auxiliares de vuelo.



4. Corredor de seguros

¿Quién necesita a un tipo que sopese los riesgos de asegurar a un cliente, cuando unos cuantos logaritmos podrán determinarlo automáticamente? Los trabajadores de este sector están seriamente amenazados por los futuros softwares predictivos.



5. Sastres y trabajadores textiles

Los avances mecánicos y el cambio en las costumbres del consumidor, que cada vez acude menos a los sastres y más a las grandes franquicias de ropa, están por acabar definitivamente con el gremio.



6. Contables y gestores

Al igual que se comentó con los corredores de seguros, en este campo el software que está por venir tiene mucho que decir. No está lejos el día en que la labor de organización de cuentas y facturas sea fácilmente reemplazable por un programa informático.



7. Intérpretes y traductores

Las ´apps´ y otros ingenios que están surgiendo para traducir en tiempo real de otros idiomas al nuestro todavía no acaban de convencer. Las traducciones que hacen quedan muchas veces extrañas, no parecen hechas por una persona que realmente entiende lo que se está queriendo decir. Pero el crecimiento ininterrumpido del sector del turismo, uno de los motores de muchos países, y la necesidad de entenderse en un mundo cada vez más interconectado, aseguran que empresas como Google van a seguir invirtiendo en depurar estas herramientas hasta, no os quepa duda, dar con la fórmula perfecta.

Ensambladores en una cadena de producción, Fuente: GettyImages.

8. Ensambladores

Las piezas que utilizan los dispositivos electrónicos son cada vez más diminutas. En muchos casos el trabajo ya solo puede ser realizado por maquinaria de precisión y esto se va a hacer mucho más patente en los años venideros.



9. Teleoperador

La tendencia que, por otra parte, a todos resulta molesta de ser atendidos por robots y un contestador automático en vez de por personas de verdad con la predisposición de ayudar al cliente, va a exagerarse aun más. Como en todos los demás campos, ese contestador automático con respuestas preprogramadas será perfeccionado, hasta que no diferenciemos si hablamos con una persona real o un androide.

Teleoperadores. Fuente: GettyImages

10. Cajeros de banco

Las generaciones más jóvenes de no dependientes, de gente que ingresa y maneja dinero, está acostumbrándose cada vez más a manejar y controlar sus cuentas de forma online. Los cajeros automáticos y la aparición de aplicaciones financieras harán que en 2050, los bancos hayan prescindido de los cajeros en sus sucursales.