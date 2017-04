Paula Rojo será jurado español en Eurovisión

La cantante asturiana Paula Rojo ha sido seleccionada por Radio Televisión Española para formar parte del jurado profesional para el Festival de Eurovisión 2017. Un certamen que se celebra este mes de mayo en Kiev (Ucrania). El también cantante David Civera presidirá un jurado del que formarán parte, además de Rojo, el productor Rubén Villanueva, el locutor Antonio Hueso y la cantante Natalia. Mario Jefferson ocupa la plaza de jurado reserva. Paula Rojo fue finalista del concurso para seleccionar al representante español en el certamen, un honor que finalmente recayó en Manel Navarro, quien interpretará la canción "Do it for your lover".

Los miembros del jurado decidirán los puntos que otorgue España en la cita, tanto en la primera semifinal, que se desarrollará el 9 de mayo, como en la gran final, que se celebrará el 13 de mayo. Una cita en la que la La modelo y presentadora Nieves Álvarez ejercerá como portavoz del jurado español.