El Thyssen celebrará sus 25 años con obras de Picasso y Toulouse-Lautrec

Margaret Thatcher escribió en sus memorias que una de sus grandes frustraciones era no haber podido conseguir para el Reino Unido la colección del Museo Thyssen, que cumple 25 años en España "más descentralizado, más variado, más popular y más sexy" que nunca, según su director, Guillermo Solana.

La efeméride se celebrará con unas jornadas de puertas abiertas, los días 7 y 8 de octubre, y contará con un programa de actos y exposiciones para este otoño como la de Picasso y Toulouse-Lautrec, en una especie de duelo nunca visto hasta ahora, explica Solana a la agencia Efe.

La programación se completa con una muestra pedagógica denominada "Lección de arte", que reunirá piezas de arte contemporáneo dedicadas a explicar los nuevos problemas de la educación artística en los museos; otra exposición sobre Paternosto, y una muestra fotográfica con la que se recordará la historia del museo y el origen del mismo.

"Será una exposición para que el público recuerde la historia del museo y cómo se gestó; para que se vuelvan a ver las caras de los que fueron protagonistas en su día y entre ellos, claro, Tita (Carmen Cervera, baronesa Thyssen), que tiene mucha presencia", señala Solana.

"Cuando se abrió el museo, la colección estaba alquilada, no era propiedad de la Fundación Thyssen. Hasta meses después no se cerró el acuerdo de compra-venta -relata Solana-, pero se hizo todo muy rápido porque los barones querían tenerlo todo atado y que no se frustrara la operación".

Y es que la llegada de la colección del barón Heini Thyssen-Bornemisza con obras maestras de Rembrandt, Caravaggio, el Greco, Van Eyck, Cézanne, Degas, Van Gogh, Manet, Paul Klee, Bacon, o Dalí, entre otros muchos, tenía muchas ofertas. "Todos la querían", asegura el director del Thyssen.

"Los museos alemanes tuvieron grandes opciones y, ahora, tras conocer la información desclasificada de los archivos nacionales de Reino Unido, también sabemos lo que ya decía Thatcher en sus memorias, que querían la colección y que llegaron muy lejos" en ese empeño, recuerda Solana. "Además ofrecieron un edificio completo en Londres, pero no era comparable al Palacio de Vista Hermosa en Madrid.