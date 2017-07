"Nanä Misericordia" y "Tienda 47", el arte de la inmersión en La Laboral

Vuelve el teatro de inmersión a Laboral Ciudad de la Cultura. La obra Nanä Misericordia de la compañía asturiana Con Alevosía Teatro y Tienda 47 de Teatro del Cuervo serán los dos espectáculos previstos para este verano.

"Nanä" se representará los días 14, 15 y 16 y 21 y 22 de julio, a las 21:30 horas. La compañía asturiana Con Alevosía Teatro presenta un espectáculo de terror en el que "la línea entre el espacio, el intérprete y el espectador está en constante cambio. El público no es solo un simple asistente, sino que es cómplice de la acción y, en ocasiones, protagonista, ya que los actores necesitan implicar a los miembros del público en la escena para el desarrollo de la misma".

Teatro del Cuervo estrena, por su parte, Tienda 47 con diez pases del 4 al 6 de agosto. En esta obra, pensada para todos los públicos, "el humor absurdo es el protagonista y el hilo conductor para hablar de la guerra desde la comedia". Para ello se colocará una tienda de campaña militar en la Terraza de la Laboral, en la que el público se adentrará y se sentirá parte de la acción. Con una duración de 35 minutos, Tienda 47 se realizará el 4 de agosto, a las 17:00, 18:00, 19:00 y 20:00 horas y el 5 y 6 de agosto, a las 12:00, 13:00, 17:00, 18:00, 19:00 y 20:00 h.

Las entradas para ambos espectáculos están disponibles en la Recepción de la Laboral, en la Recepción del Centro Niemeyer en Avilés, en el Centro de Información Turística del Principado en Oviedo, en entradas.Liberbank.es, en el teléfono 902 106 601 y en la red de cajeros Liberbank.

Con alevosía teatro ofrece en su web la sinopsis de su obra: "El Hospital de La Misericordia, institución gubernamental destinada al cuidado de madres solteras y niños huérfanos, existió en Quebec durante los años 40-60 bajo el mandato del Primer Ministro Maurice Duplessis. Miles de niños sanos fueron internados en éste y otros centros similares donde fueron diagnosticados fraudulentamente como enfermos psiquiátricos y sometidos a terribles pruebas médicas solo por un increíble fin: obtener ayudas fiscales a costa de la salud de criaturas indefensas. Hoy se sabe que fueron cerca de 21.000 niños los que pasaron por estos orfanatos. Otras fuentes los cifran en 100.000. No fue hasta el año 2011 cuando el Vaticano accedió a estudiar el famoso caso de los huérfanos de Québec después de que el activista Rod Vienneau y el abogado experto en Derecho Internacional, Jonathan Levy, consiguieran reunir pruebas e informes médicos suficientes para presentaran una querella. Unos 3.000 supervivientes de esta crueldad organizada pudieron al fin -casi medio siglo después- presentar sus demandas pero, a pesar de las cuantiosas compensaciones económicas recibidas, no podrán borrar de su cabeza los horrores vividos durante su infancia".