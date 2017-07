Las películas que hicieron ondear a Banderas entre las estrellas

Su papel encarnando al héroe de la máscara negra, aquel que dejaba su conocida zeta del Zorro en las paredes para los malhechores de la época, ayudó a Antonio Banderas a mostrarse ante el mundo. El actor malagueño acaba de recibir el Premio Nacional de Cinematografía después de recoger en 2015 el "Goya", pero su carrera artística comenzó 35 años antes, a finales de los 80. Aquí van diez títulos que le abrieron camino:

Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988), de Pedro Almodóvar. El título más comercial del director manchego hasta ese momento. Banderas, en su papel secundario pero muy goloso de Iván, aprovechó la oportunidad de lucirse junto a una inmensa Carmen Maura.





Átame (1990). Tras el éxito de su anterior cinta, Pedro Almodóvar quiso repetir protagonista y Antonio Banderas encarnó esta vez a Ricky, un joven que decide secuestrar a la actriz Marina, de la que está obsesionado.

Los reyes del mambo tocan canciones de amor (1992). Los hermanos César y Néstor llevan su música desde Cuba a Nueva York para triunfar la tierra americana. Aunque no hablaba inglés, las puertas de Hollywood se abrieron también en la vida real para el actor malagueño por su frase: "Yes, I can do that".

Philadelphia (1993): Una película con una historia polémica. El joven abogado Andrew Beckets (Tom Hanks), encarnado por Antonio Banderas, es despedido de su empresa cuando sus superiores se enteran de que ha contraído el sida. A partir de este momento, decida demandar a su antiguo trabajo.

Entrevista con el vampiro (1994), de Neil Jordan. Con el papel secundario de un segundo grupo de vampiros, Antonio Banderas participa en la película sobre el don de la inmortalidad de un hombre desolado que decida contar su historia al reportero Daniel Malloy. Compartía cartel nada menos que con Brad Pitt y Tom Cruise.

Two Much (1995), de Fernando Trueba. La comedia que protagonizó con su futura mujer, Melanie Griffith, permitió al artista poder comprometerse con una mujer y al mismo tiempo verse con su hermana, con el respectivo desdoble de su personalidad para no ser desenmascarado.

Desperado (1996), de Robert Rodríguez. Una ensalada de tiros en la que Banderas se movía como pez en el agua con acrobacias de todo tipo y luciendo su habilidad para manejar un arsenal con el que diezmaba a sus enemigos a ritmo de mariachi.

La máscara del Zorro (1998), de Martin Campbell. El héroe enmascarado Diego de la Vega y sus ingeniosas aventuras fueron una de las sagas más conocidas y queridas por el público, así como su personaje principal y su historia de amor. La leyenda del zorro tuvo su continuación en 2005 y quiso que el espadachín abandonase su peligrosa vida por el hogar feliz y la nueva identidad de Alejandro de la Vega.

Pecado original, de Michael Cristoper (2001). Un fogoso melodrama policiaco en el que Banderas protagonizaba ardientes escenas de cama con Angelina Jolie.

La piel que habito (2011): Antonio Banderas vuelve a trabajar con Almodóvar en un thriller muy especial. En este caso, es un afamado cirujano plástico cuya meta es crear una piel sensible a las caricias, pero que sirva de coraza contra los peligros externos e internos. Tendrá que buscar a una cobaya humana para llevar a cabo su experimento.