¿Qué hacer hoy en Asturias?

Gijón

01 Jornadas Corales. La Asociación Coral Amanecer organiza las XVII Jornadas Corales de San Nicolás de Bari, en colaboración con el párroco, Fernando Fueyo, y la Asociación de Vecinos del Coto. Hoy actúan el Coro del Centro de Mayores de El Llano, el Centro de Personas Mayores del Arbeyal y la Coralina de Santa Cruz de Llanera. Los conciertos son a las 19.30 horas en la iglesia de San Nicolás.

Acuario. Desde hace unos días se exhiben por primera vez en el Acuario de Gijón una veintena de crías de caballito de mar de la especie Hippocampus abdominalis. El nombre de esta especie se debe, por un lado, a la apariencia de su cabeza, que recuerda sin duda a la de un caballo; y, por otro lado, a que durante el cortejo realizan una danza muy característica con la hembra en la que exhiben su bolsa abdominal de manera exagerada. Por primera vez los visitantes podrán disfrutar de estos ejemplares, adultos y crías, en un mismo tanque.

Fisioterapia. El Antiguo Instituto alberga a las 19.00 horas una charla sobre "Fisioterapia en el embarazo y posparto", a cargo de María Cejudo.

Maqueta modular ferroviaria. Una nueva sesión de la exhibición en el Museo del Ferrocarril, de 17.00 a 18.30 horas.

Cine. En el Centro de Interpretración del Cine de Asturias (CICA), proyección de "I am not your negro", un documental francés sobre cuestiones raciales. Se celebran dos pases, a las 17.30 y las 20.00 horas. La entrada cuesta dos euros, gratis para menores y parados que acrediten su condición.

Fiestas. Las celebraciones por Los Remedios y La Soledad continúan hoy con vermú en el auditorio del Cerro a las 13.00 horas y torneo FIFA 2017 en el mismo emplazamiento a las 20.00 horas.

Ateneo Jovellanos. Inauguración del curso con la conferencia "Personajes asturianos en el Madrid del siglo XIX" a cargo de Emilio de Diego García , doctor en Geografía e Historia y en Derecho. Presenta Fernando Álvarez Balbuena, vicepresidente del Ateneo Jovellanos y doctor en Ciencias Políticas y Sociología. A las 19.30 horas con entrada libre.

Voluntariado. El Conseyu de Mocedá de Xixón organiza sesiones informativas sobre el Servicio de Voluntariado Europeo. Las sesiones se realizan en la sede del Conseyu (Avenida Manuel Llaneza, 68) a las 12.00 horas y son impartidas por Nanús González Lastra, responsable del Servicio de Información Europea para Jóvenes del Conseyu.

Oviedo

Club Prensa Asturiana. Hoy, en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA (calle Federico García Lorca, 7), habrá un coloquio, por el 50º aniversario del Grupo de Montaña Torreblanca y con el título "Montaña, ecología, caza y ganadería, ¿es posible el consenso? Empezará a las 20.00 horas y la entrada es libre.

Ópera. Hoy, en el Campoamor (calle Pelayo), habrá función de la ópera "Sigfrido", de Wagner, a las 19.00 horas. Entradas a partir de 16 euros y hasta 160.

Clowns. El ciclo "Artes escénicas en la calle" llega hoy a Ventanielles con "Rojo estándar", un espectáculo de danza y clowns que "La Nórdika" representará a las 20.00 horas en la plaza Lago Enol.

Libro. Hoy se inaugura, a las 13.30 horas, en la sala del Banco Sabadell (calle Suárez de la Riva), la exposición "Libro de Arte. Colección Banco Sabadell", con libros de artista, fotolibros y bibliofilia contemporánea. Estará abierta hasta el 12 de noviembre.

Escuela de Arte. La Escuela Municipal de Artes Plásticas y Escénicas, gestionada por Taller 3, ha abierto la preinscripción para el nuevo curso. Las clases se impartirán en las sedes de Pumarín (Teatro, Danza y Expresión Dinámica) y Pedro Masaveu (Pintura, Cerámica, Escultura, Diseño, Teatro y títeres, Danza y Expresión Dinámica).

Conciertos. El plazo para adquirir los abonos nuevos a los Conciertos del Auditorio y las Jornadas de Piano acaba el 15 de septiembre. A la venta en el Campoamor (calle Pelayo), de 12.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas.

Universidad. Hoy, a las 17.00 horas, en el Paraninfo del edificio histórico de la Universidad (calle San Francisco), se inauguran las XVI Jornadas Internacionales sobre asociacionismo en los programas universitarios de mayores.

Psicología. Hoy, a las 9.30 horas, en el auditorio "Príncipe Felipe" (plaza del Fresno) se inaugura el XXIX Congreso Internacional de la Sociedad Española de Psicología Comparada (SEPC).

Homenaje. Hoy, a las 12.00 horas, se celebra en el parque Ismael Fuente, en el Milán y junto a la plaza en memoria de la activista asesinada Berta Cáceres, un acto en conmemoración del décimo aniversario de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Médicos del Mundo. "Fragmentos", una recopilación de las imágenes premiadas en las últimas ediciones del concurso de fotografía humanitaria "Luis Valtueña" de Médicos del Mundo, se puede visitar hasta el 26 de septiembre en el edificio histórico de la Universidad (calle San Francisco). Entrada libre.

Las Cuencas

Fiestas del Cristo, en Turón. Las fiesta del Cristo de Turón empieza hoy, a las 19.55 horas, con el chupinazo. A continuación, en el salón de La Salle, leerá el pregón Luis Alberto Fernández y actuará Patricia Pariente. A las 23.00 horas empieza la verbena, con la orquesta "Dominó" y DJ Esperteyu. Avilés y comarca

Centro

Formación, en Siero. Hasta el viernes a las 14.00 horas continúa abierto el plazo de inscripción para los 99 talleres del programa formativo de Siero.

Avilés y comarca

Mujer. "No se nace mujer, se llega a serlo" es el título de las jornadas de la Asociación "Pedro Menéndez", que empiezan hoy con la obra de teatro "Los 70, ocaso de la mujer diseñada" ( 19.30 horas, hotel "40 Nudos", calle La Fruta) y un coloquio. Entrada libre.

Cómic. Las Jornadas Internacionales del Cómic "Villa de Avilés" incluyen hoy charlas de Luis Bustos ( 17.00 horas), Diana García y Aurora Fernández, del Studio Kôsen ( 18.00 horas), Matz ( 19.00 horas) e I.N.J. Culbard (20.00 horas), en la Casa de Cultura (plaza de Domingo Álvarez Acebal). Siguen las exposiciones sobre la novela gráfica "Mary Shelley: la muerte del monstruo" en "El Atrio"; "El cómic a través de sus portadas" y "Conan", ambas en el Centro de Cultura. entrada libre.

Occidente

Festival del tomate, en Cangas del Narcea. El restaurante Blanco de Cangas del Narcea organiza hoy el IX Festival del tomate de la huerta del Narcea. A las 19.00 horas habrá cata de tomates en la calle Mayor.

Creación literaria, en La Caridad. La biblioteca municipal de La Caridad acoge hoy el taller de creación literaria "Escribe tu propio cuento". La actividad comenzará a las 18.00 horas, es gratuita, y está dirigida a niños y niñas de entre 8 y 12 años.

Oriente

Aviación, en Llanes. En la Casa de Cultura de Llanes sigue la exposición de producción propia "Llanes ¡a volar! Historia del Campo de Aviación". Puede visitarse de lunes a sábado de 17.30 a 21.00 horas.

Parres Sobrino, en Llanes. Hasta enero de 2018 en la Casa de la Cultura de Llanes estará "El señor de Partarríu", exposición conmemorativa del centenario del fallecimiento de José Parres Sobrino (1865-1917). Abre de lunes a sábado de 17.30 a 21.00 horas.

Santo Cristo del Amparo, en Nueva de Llanes. Nueva de Llanes planta hoy a las 18.00 horas las hoguera en honor al San Cristo del Amparo con la participación de la banda de gaitas "Llacín" de Llanes y el grupo de gaitas "Principado". Seguirá un festival folclórico y la danza del Cristo. Los actos festivos se cerrarán con una verbena con las orquestas "Élite" y "Waykas Family".