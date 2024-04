Makoke vuelve a cargar duramente contra Matamoros: "No está en las mismas condiciones"

Makoke se ha convertido, por obra y gracia de Laura Matamoros, en una de las grandes protagonistas de 'Supervivientes'. La hija de Kiko Matamoros no ha ocultado su animadversión por la mujer de su padre y no ha dudado en arremeter contra ella en Honduras, basando en sus ataques a la madre de su hermana Anita buena parte de su concurso.

Una estrategia que no parece haberle salido bien, ya que Laura perdía el duelo contra Arantxa del Sol en 'Playa Limbo' y se convertía en la expulsada del reality el pasado 16 de abril. Sin embargo, el abandono de Carmen Borrego le daba una segunda oportunidad y, tras ser la elegida por la audiencia para ser la repescada, ha regresado a los Cayos Cochinos con el resto de sus compañeros.

Algo que Makoke no ha dudado en criticar, pidiendo abiertamente ante los micrófonos de Europa Press la expulsión de la hermana de su hija: "El primer salto del helicóptero me lo dedicó -al grito de 'Makoke a la calle'-, el segundo no, estaría bueno. Ya solo faltaba. Laura a la calle, por supuesto, lo vuelvo a repetir. Ha comido, ha dormido y creo que no está en las mismas condiciones que el resto de concursantes, o sea, lo sigo diciendo. Laura a la calle" ha sentenciado.

Un enfrentamiento entre Laura y ella que toca de lleno a Anita Matamoros, de la que Makoke se muestra orgullosa por cómo está sobrellevando este tema: "Ella está feliz, tiene la cabeza sobre los hombros y si ella no quiere pronunciarse... Tiene un corazón enorme y no quiere entrar en esto, aunque evidentemente no le agrada" reconoce.

"Yo respeto todo. Que Ana haga lo que quiera, entiendo que está en una situación muy complicada, pero yo me siento culpable en cierta manera, porque como madre no quiero que mi hija se vea involucrada en este tipo de historias" confiesa, asegurando que siempre estará al lado de su hija. "Que haga lo que quiera, que se sienta como quiera, que diga lo que quiera, que hable lo que quiera, que yo siempre lo voy a apoyar" añade.

Además, Makoke ha querido aclarar que el apoyo incondicional de Anita a Miri Pérez-Cabrero en 'Supervivientes' no es ningún dardo a su hermana Laura como se ha dicho en los últimos días. "Es independiente, tú puedes apoyar a una persona sin darle un zasca a otro si lo sientes así. La faena es que están las dos juntas, pero bueno, pues hay que exaltar, no hay que ensombrecer a Miri porque esté su hermana" deja claro.

Makoke, en el mejor momento de su vida

Al margen de su polémica con Laura, Makoke confiesa que está sin duda en su mejor momento: "Estoy más enamorada que nunca en mi vida, o sea, estoy en el mejor momento de mi vida. Todo me va fenomenal, laboralmente estoy trabajando muchísimo, mis hijos están independientes, los dos muy felices... Y no me apetecía ser abuena pero ahora lo estoy disfrutando... Tengo el nieto más bonito del mundo". "Me llama Mamo y es una suerte poder disfrutar de los nietos con salud, con juventud y disfrutar de ellos" asegura con una gran sonrisa.