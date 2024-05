José Ortega Cano estalla ante la prensa tras las críticas por su nueva aventura: "Estoy sumamente preparado físicamente y de todo"

José Ortega Cano se despedía para siempre de los ruedos en agosto de 2017. Sin embargo, parece que el maestro echa de menos las plazas de toros y ha anunciado que va a participar en dos festivales taurinos porque echa de menos torear.

Europa Press ha podido hablar con él en exclusiva y nos ha confesado que no volverá a los ruedos simplemente va a participar en dos festivales porque le apetece torear de nuevo: "No, no es vuelta a los ruedos, es una pincelada de mí carrera, me apetece torear dos festivales y nada más, lo voy a hacer y ya está".

Desde que se hizo pública esta información muchas han sido las críticas que ha recibido por su forma física, ya que muchos han asegurado que no está en plena capacidad para volver a ponerse frente a un toro.

María González Falcó

En cuanto a si se va a preparar físicamente para ello, Ortega parece que se siente en plena forma porque nos confesaba que no le va a hacer falta: "Sí, estoy sumamente preparado físicamente y de todo".

De esta manera, la ilusión de regresar a la plaza de toros vuelve a la vida de Ortega Cano tras siete años sin sentir el calor y el apoyo de todo ese público que ha estado con él durante toda su trayectoria como torero.