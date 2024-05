El PSOE lleva a Susana Madera al gabinete de Vicepresidencia y alivia la crisis de Siero

Susana Madera, teniente de alcalde de Siero y concejala de Urbanismo, deja el gobierno local para desempeñar el puesto de jefa de gabinete de la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo. La salida de Madera se produce al tiempo que trascendieron tensiones en el grupo municipal socialista sierense que complicaban las relaciones en el gobierno local, como publicó ayer LANUEVAESPAÑA. No obstante, Madera, que reconoció a primera hora de la mañana la existencia de "interés planteado por el Principado para que colabore con ellos en un proyecto futuro", negó que hubiera discrepancias internas con el alcalde, el socialista Ángel García, que motivasen su marcha del Ejecutivo.

"No sé muy bien a qué se refieren con esa crisis de gobierno", dijo Madera, y expresó su agradecimiento tanto por la oferta de Llamedo como hacia el Alcalde, "porque en su momento también contó conmigo".

El "fichaje" de Madera terminó confirmado por el Gobierno regional, enmarcándolo en un movimiento más amplio en el cuerpo de asesores. Estaba previsto hace semanas, se explica, que el hasta ahora jefe de gabinete de Llamedo, Iván González, se incorporase al gabinete del presidente, Adrián Barbón, como asesor en "un puesto de máxima confianza". González ocupará la plaza que deja libre Carlos Rodríguez, nuevo subdirector general para la reforma de la Administración.

Y, precisamente para ocupar el hueco dejado por Iván González, Llamedo exploró distintas opciones y hace ya semanas que se planteaba la contratación de Susana Madera, de quien se destaca "su larga trayectoria de compromiso público" y su experiencia municipal. Pero esta decisión, que se iba a hacer pública en próximas fechas quedó precipitada después de que se hiciesen públicas, según reconocían fuentes municipales como regionales, las tensas relaciones del alcalde, Ángel García, con la propia Madera y con el concejal de Hacienda, Alberto Pajares.

El alcalde de Siero, que ayer se encontraba en Madrid, donde hoy participará en un acto empresarial, despidió con elogios a quien hasta ahora ha sido su número dos: "Es un reconocimiento al buen trabajo y para ella supone una oportunidad de mejorar; estoy plenamente convencido de que será capaz de afrontar ese reto", dijo García.

El regidor también señaló su agradecimiento por la labor municipal desempeñada por Madera: "No he tenido problema alguno con su trabajo, todo lo contrario", y recalcó que en todo este tiempo él la ha mantenido como teniente de Alcalde y concejala de Urbanismo, "designaciones que competen al regidor y que podría modificar en cualquier momento", indicó.

García también vio en el "fichaje" de la concejala "la constatación de que algo debemos de estar haciendo bien en Siero, porque lo mismo pasó cuando desde el Gobierno regional se optó por Aida Nuño como directora general de Deportes o por personal de confianza del gobierno de Siero para desempeñar tareas de comunicación en el Ejecutivo autonómico. "Todo esto demuestra que en Siero hay cantera", aseguró el regidor.

Ángel García negó desencuentros: "Hombre, es cierto que yo exijo en el trabajo y aprieto, porque ¿para qué estamos? Estamos para trabajar por el concejo, no para formar un club de amigos", indicó.

Según publicó este periódico, los desencuentros entre Madera y el regidor son relativamente recientes, pues ella fue uno de los apoyos fundamentales del alcalde en la última campaña electoral y también en el comienzo del mandato, en el que Ángel García la reforzó en el gobierno municipal con mayores responsabilidades y una dotación económica acorde a ellas. Sin embargo, los roces, por el fuerte "carácter" del Alcalde, tensionaron sus relaciones en los últimos meses.

Con el edil de Hacienda, Alberto Pajares, la situación ya venía de más atrás, aunque la relación ha sufrido altibajos a lo largo del tiempo. De hecho, en el pasado mandato, Pajares había manifestado públicamente que tenía que pensar si iba a seguir en política,

"La política es un mundo muy duro y exigente y no se valora el esfuerzo que se hace; no lo he decidido aún, pero a día de hoy creo que no seguiré", dijo en una entrevista en este periódico en octubre de 2022. Finalmente Pajares no solo repitió en la lista, sino que fue de número tres. Madera lo hizo como dos, constatación de que ambos eran en ese momento, hace solo un año, figuras de máxima confianza del regidor.

El "ascenso", a partir del Pleno del 30 de mayo, cuando será oficial la renuncia de la concejala

La teniente de alcalde de Siero y edil de Urbanismo, Susana Madera, hará efectiva su marcha del gobierno municipal en el Pleno de finales de mes, el 30 de mayo, cuando se oficializará su renuncia. Pasará entonces a ocupar un cargo de confianza, el de jefa de gabinete de la vicepresidenta Gimena llamedo, algo que Madera considera un "ascenso". "No creo que sea ni la primera ni la última persona a la que le ofrezcan la posibildad de ascender, de crecer o de cambiar, y yo simplemente estoy muy agradecida al Gobierno del Principado por la oferta y obviamente agradecida al alcalde porque en su momento también contó conmigo", dijo ayer durante la visita a las obras de desdoblamiento del tramo de la carretera AS-17 entre Bobes y San Miguel. Allí rechazó que hubiese "algún tipo de problema" con el alcalde de Siero, Ángel García, y se refería solamente a que sí contaba con una propuesta, al "interés que me han planteado desde el Principado en que colabore con ellos en un proyecto futuro". A esa hora, rozando ya el mediodía, fuentes municipales y autonómicas ya habían confirmado su destino en el gabinete de la vicepresidenta Llamedo. Madera es responsable en el Ayuntamiento no solo de Urbanismo, sino del área de Empresa y Fondos Europeos y su salida del ejecutivo obligará a una reorganización del reparto de responsabilidades en equipo de gobierno. También queda por ver quién tomará posesión como nuevo edil del PSOE. Los siguientes en la candidatura municipal eran, por este orden, Sonia Lago Menéndez, Javier García Fernández y María Fernández López.