Barbón, dispuesto a negociar en China la llegada a Asturias de una fábrica de coches

"Estamos todos, no falta nadie. Está toda Asturias". Esta era una de las frases más repetidas este viernes en la segunda planta del teatro Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes, en Madrid. Y era verdad: el III Foro de Inversión Empresarial, que organizan las Cámaras de Comercio de Asturias, fue una demostración de músculo que casi nadie se quiso perder y que contó con la presencia de Jordi Hereu, ministro de Industria, quien tras reunirse en el Ministerio con el presidente del Principado, Adrián Barbón, fue directo al acto, al que acudieron unas 200 personas. En esa imponente sala se habló del futuro de la región, de los planes pendientes, del turismo, del impulso de la alta velocidad. La mayoría de los presentes coincidía: pese a las dificultades, Asturias tiene fortalezas para el futuro inmediato. La palabra "industria" fue la más repetida, con un discurso en clave positiva del Ministro, en plena tensión por la situación de Saint-Gobain y la inversión pendiente de Arcelor.

Hereu soltó varias píldoras. Indicó que el Gobierno está "comprometido con su futuro y trabajando con discreción" en relación a ArcelorMittal. "La apuesta estratégica es mantener los proyectos. Arcelor tiene un papel fundamental, tenemos que trabajar en los procesos de transformación de descarbonización de sectores como el acero", recalcó.

Antes, el Ministro le había dicho al propio Barbón en una reunión que el Ejecutivo central mantiene la concesión de 450 millones de euros al proyecto de la planta de reducción directa de mineral de hierro (DRI), que de aprobarse sustituirá uno de los altos hornos de la fábrica de Gijón, y que además hay conversaciones con la compañía para la electrificación de la acería de Avilés. Pero Hereu, sin citar nombres de empresas, también lanzó un aviso a navegantes ante el tejido empresarial asturiano. El Ministro dijo que se está ya ultimando una nueva ley de industria que regulará los proyectos estratégicos. "La última es de 1992, cuando empezaba el correo electrónico y había SMS", indicó, y dejó una reflexión. "Los proyectos industriales permanecerán en el país, eso es lo importante. Si alguien se quiere ir lo puede hacer, pero tendrá que devolver las ayudas públicas", clamó ante los presentes. "Hay que pasar al ataque, al desarrollo de más proyectos", explicó.

Hereu destacó que el Principado tiene "inteligencia colectiva y cuenta con el apoyo total del Gobierno". Aseguró que el reto de la descarbonización está liderado por Asturias, que la región tiene un 22,6% de peso industrial y que recibe 50 millones de euros al año por compensación de emisiones de CO2. Reveló, a su vez, que es la tercera comunidad que más proyectos empresariales ha presentado en su Ministerio en relación a la descarbonización. "Se están estudiando once", aseguró. Los proyectos optan a casi 128 millones de euros, que movilizarían en total más de 500 millones de euros. "Asturias es escenario de transformaciones y un escenario privilegiado. Por eso estoy aquí, para seguir sumando juntos", recalcó.

Ley de grandes inversiones

Barbón también pronunció un discurso en clave positiva, destacando los fuertes de la región en el turismo y la llegada de la alta velocidad, aunque por el escenario incidió en las innovaciones empresariales. Habló concretamente de dos. "Tenemos preparada, lista para su aprobación en las próximas semanas, una ley de Proyectos Estratégicos que nos permita reducir a la mitad los trámites para favorecer la actividad empresarial", indicó sobre la futura normativa, adelantada el pasado domingo por LA NUEVA ESPAÑA. E hizo otro esperado anuncio para el sector empresarial. "El consejo de Gobierno autorizará esta misma mañana (del viernes) la firma del convenio para la puesta en marcha de la Oficina de Asturias en Madrid, uno de los compromisos que habíamos asumido al principio de la legislatura y que nos servirá de embajada comercial permanente para promocionar la inversión", aseguró. Curiosamente, la puesta en marcha de esta oficina se empezó a gestar hace dos años en este mismo foro. "Invertir en Asturias es un buen negocio. Piensen en el lugar ideal para vivir, para trabajar y para invertir y acabarán dando con este lugar del norte asomado al Cantábrico que lo tiene todo para competir", destacó.

El público congregado en el III Foro de Inversión Empresarial, celebrado en el teatro Fernando de Rojas, en el Círculo de Bellas Artes, en Madrid, donde hubo alrededor de 200 asistentes. / José Luis Roca

Los discursos fueron seguidos por rostros conocidos de la sociedad asturiana. Estuvieron, entre otros, los consejeros Borja Sánchez y Nieves Roqueñí; el presidente de la Junta, Juan Cofiño; el líder del PP, Álvaro Queipo; el senador Pablo González (PP); la diputada popular Esther Llamazares; o el presidente de Compromiso Asturias XXI, Eduardo Sánchez. También sindicalistas como Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT. Tampoco se lo perdieron los regidores de las cuatro grandes poblaciones: Alfredo Canteli (Oviedo), Carmen Moriyón (Gijón), Mariví Monteserín (Avilés) y Ángel García (Siero), que compartieron una mesa redonda. Coincidieron también los dos candidatos asturianos del PSOE y del PP a las elecciones al Parlamento Europeo, Jonás Fernández y Susana Solís.

La presencia empresarial también fue destacada, con directivos no solo de empresas asturianas. Según la organización, la mitad de los empresarios eran de fuera. Entre otros, acudieron Jaime Argüelles, consejero delegado de Duro Felguera; José Manuel Arias, jefe de división en el Suroeste de Europa de ArcelorMittal; Enrique Fernández, presidente de Hunosa; Rafael González, subdirector general de Caja Rural de Asturias. También los presidentes de las tres cámaras de Comercio: Carlos Paniceres (Oviedo), Félix Baragaño (Gijón) y Daniel González (Avilés), así como la presidente de FADE, María Calvo.

Todos destacaron la importancia del foro, y Paniceres aprovechó para pedir la organización de un viaje institucional a China para visitar la fábrica de coches BYD y trabajar para que se instale en Asturias. Un plan que Adrián Barbón vio con buenos ojos.

Los alcaldes reclaman acortar los trámites para captar inversiones

Los alcaldes de las localidades más pobladas de Asturias coincidieron en Madrid al señalar la "necesidad de acortar los trámites burocráticos para favorecer las inversiones". Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo; Carmen Moriyón, de Gijón; Mariví Monteserín, de Avilés y Ángel García, de Siero; reclamaron más agilidad administrativa durante una mesa redonda en el III Foro Inversión Empresarial organizado por las Cámaras de Comercio. Los regidores, de tres partidos políticos diferentes, PP (Canteli), PSOE (Monteserín y García) y Foro (Moriyón), mostraron gran complicidad personal en una charla que moderó Nieves Roqueñí, consejera de Transición Ecológica e Industria.

Canteli, que tiró de ironía en varias ocasiones, dijo que el foro, en vez de subtitularse "Asturias, tierra de oportunidades", debía haberse referido solo a Oviedo: "Tenemos la ciudad más limpia y segura de España, una gastronomía envidiable y crecemos en turismo". No obstante, lamentó no ir "al ritmo que queremos" y reivindicó la ayuda a las empresas: "No se puede penalizar el empleo". Respecto al futuro inmediato empresarial en la capital asturiana, Canteli mencionó los proyectos de la fábrica de La Vega y la de Gas.

Por la izquierda, Alfredo Canteli, Carmen Moriyón, Nieves Roqueñí, Mariví Monteserín y Ángel García, ayer, en una mesa redonda del foro. / LNE

La alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón, señaló que actualmente la ciudad cuenta con dos polos de innovación. "En la zona oeste tenemos la economía azul y en la este, la Milla del Conocimiento. Creemos que así puede florecer el empleo de calidad", reiteró Moriyón, que incidió en la necesidad de la "especialización". "Tenemos que dar con la tecla y necesitamos la colaboración público-privada para ello y tenemos que hacerlo rápido. La ciudad decidió qué quería ser en el año 2019 (en referencia a la aprobación del Plan General de Ordenación) y ahora tenemos que hacerlo rápido, con la implicación de empresas tecnológicas y científicas", indicó.

Mariví Monteserín, alcaldesa de Avilés, destacó las virtudes de su ciudad. "Desde que soy adulta, está en cambio permanente y se ha transformado en un espacio de desarrollo. El plan de Avilés pasa por la innovación y las fortalezas que tiene, desde un puerto a un tejido empresarial extraordinario", aseguró la regidora, que citó la Manzana del Acero como unos de los pilares clave de la localidad. También bromeó con Canteli: "Vosotros sois capital gastronómica, pero nosotros tenemos la mejor fabada de España". Ya en serio, Monteserín reiteró que "Asturias es un todo: no competimos, nos complementamos".

Ángel García, alcalde sierense, se centró en la importancia de captar inversiones. "Para las empresas es vital que podamos darles fechas claras y ser rápidos. Y yo no compito contra otras ciudades, lo hago contra el mundo. Cualquier inversión puede pasar a ser un proyecto", afirmó García, que usó un lema al estilo de Donald Trump: "Siero First: nadie os tratará mejor y os dará la licencia más rápida".

Queipo quiere consensuar la ley de Proyectos Estratégicos: "Para el PP es fundamental"

Mariola Riera

"Asturias va ya con retraso. Hay ya muchas regiones, gobernadas por el PP, que ya disponen de este tipo de legislación, que directamente ayuda a la creación de empleo", explica el presidente del PP, Álvaro Queipo, de la ley de Proyectos Estratégicos, clave para acelerar trámites administrativos, captar inversiones y facilitar actuaciones de impulso económico. En el texto trabaja actualmente el gobierno del Principado –tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA–, que prevé aprobarlo en breve, según anunció en el Foro de Inversión Empresaria el presidente, Adrián Barbón. "Para el Partido Popular es una cuestión fundamental que Asturias cuente al fin con una legislación que facilite las inversiones en la región, eliminando trabas burocráticas y obstáculos innecesarios", destaca Queipo, también presente en el Foro.

Por esto mismo, el líder popular ha querido tender la mano para sacar adelante la ley y este mismo viernes envió una carta a Adrián Barbón para invitarle a negociar el texto antes de iniciar el trámite parlamentario.

Un paso que da al considerar "muy necesario y útil que el contenido y la aprobación se realice con el máximo consenso, para que sea todo lo eficaz posible en el objetivo de lograr inversiones y proyectos para Asturias". En este sentido, Queipo se refirió a las palabras del Ministro Jordi Hereu en el Foro: "Debe ser ‘de Asturias’, idea que hoy expresó el propio Ministro cuando se refirió a la próxima ley nacional de Industria como una ‘ley de país’. Porque a juicio del presidente del PP la ley "debe ser una herramienta útil, que se desarrolle con garantías, independientemente de quien tenga la responsabilidad del Gobierno en el futuro".

