Makoke comparte la esperada foto con su pareja: "Embarazada"

Continúa el incesante goteo de rostros conocidos por el Real de Sevilla, dispuestos a disfrutar de una Feria de Abril marcada por las altas temperaturas y las ganas de disfrutar de las casetas, el flamenco y el rebujito en buena compañía.

Tras varios días de Feria, las fuerzas 'van decayendo', pero aun así son incontables las celebrities que han hecho de las redes sociales su mejor escaparate para presumir de sus looks de flamenca, su arte bailando sevillanas o los paseos en calesa por la capital andaluza camino del recinto feria. Vicky Martín Berrocal, Alba Silva -radiante tras anunciar que espera una niña con Sergio Rico a la que llamarán Carla-, María del Monte e Inmaculada Casal, Tana Rivera y Manuel Vega...

Siempre en un discreto segundo plano lejos de los focos han reaparecido de lo más cómplices Miguel Báez 'EL Litri' y Casilda Ybarra no se han querido perder la Feria de Abril. A un mes de celebrar su segundo aniversario de bodas, la pareja disfrutó de un paseo por el Real en búsqueda de la caseta en la que iban a disfrutar de la jornada rodeados de amigos.

A pesar de sus raíces sevillanas, la mujer del torero ha renunciado a vestirse de gitana y ha apostado por un look más cómodo, compuesto por un favorecedor dos piezas de pantalón y blusa con estampado geométrico en diferentes tonalidades que combinó a la perfección con sandalias en color beige y grandes pendientes.

Otra de las parejas de la jornada, Jessica Bueno y Luitingo, que inseparables desde que dieron rienda suelta a su amor hace ya casi cinco meses, han derrochado felicidad en un coche de caballos por el Real con sus familias. "La más guapa de la feria sin duda. Esto es gloria bendita" ha asegurado el artista ante la orgullosa mirada de la modelo, espectacular con un diseño de flamenca azul con flores y ribetes naranjas y mantoncillo al tono.

Makoke y su pareja

Otra de las parejas que se ha dejado ver por Sevilla ha sido la formada por Makoke y Gonzalo, su novio. La colaboradora de 'Supervivientes' ha compartido unas preciosas fotografías junto a él y sus seguidores ya se aventuran a señalar que "está embarazada" por un par de detalles que para ellos has sido determinantes.

"Por muchos abriles a tu lado, te amo", ha escrito la también colaboradora de 'Así es la vida', que se ha declarado públicamente a su chico, a la que no suele mostrar en redes sociales.

Una imagen que ha generado multitud de comentarios en la cuenta de Instagram de la colaboradora, que cuenta con casi 400.000 seguidores.

No osbtante, como ocurre siempre en las redes sociales, sus seguidores han salido a criticar esos comentarios. "no , no está embarazada, y lo sabes. Ya está bien de meterse con el abdomen de las mujeres. ¿A ti no se te hincha nunca?". " Y no te fijaste en lo guapa que está? Mientras ella está disfrutando y viviendo nuevas experiencias por aquí diciendo tonterías. Esa es la diferencia", han señalado.