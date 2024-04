Anabel Pantoja, indignada con el comportamiento de algunas personas en la Feria de Abril: "Me está dejando en shock el interés para ir".

Anabel Pantoja está que no para en las últimas semanas. La exconcursante de Supervivientes acumula sus diversas intervenciones en televisión, siendo una de las colaboradoras habituales del debate de Supervivientes, con viajes acompañando a su tía Isabel o promociones que realiza en su papel de influencer. Anabel está en un momento de su vida en el que cuenta con diversos proyectos a la vez.

El pasado fin de semana tuvo uno de los momentos más especiales de su vida. En el concierto del Wizink Center de Madrid, en el que se vivió un espectáculo pocas veces visto, la sobrina de Isabel Pantoja subió al escenario para compartir unos instantes junto a su tía y Naiara, ganadora de Operación Triunfo que acudió como invitada especial. Un instante que quedó inmortalizado en las cámaras de sus seguidores y que demuestra la gran relación entre Isabel y Anabel.

Pero eso no ha sido todo, ya que Anabel ha sorprendido a sus seguidores yéndose de viaje, a los pocos días, a Los Ángeles. La colaboradora del corazón ha escogido un momento muy especial para cruzar el charco y es que este viaje ha coincidido con el comienzo de la Feria de Abril, una de las fechas marcadas en el calendario de muchos sevillanos.

La andaluza no ha dudado en compartir en Instagram con sus seguidores la pena que le da no poder asistir este año a esa gran fiesta que es la Feria de Abril. Pero, lo mismo que asume su tristeza por no acudir, también ha querido mostrar otra faceta de la fiesta y es la del postureo. Anabel se ha mostrado muy sorprendida por la actitud de algunas influecers y las cosas que hacen en la feria.

"Acabo de entrar en Instagram para conectar un poco y tengo media feria en mis historias. Que envidia, mi fiesta que sea mundial y tan visitada por muchos", resumía Anabel sobre lo que le está pareciendo vivir la feria desde la distancia. En la misma foto, también dejó un texto detallando la impresión que le produce tanta gente subiendo fotos a redes en el recinto ferial.

"Lo que me está dejando en shock es el interés de cierta peña para ir, tener la foto bonita vestida de flamenca y reunir muchos likes e interacciones. La feria no es engagement", terminó diciendo la sobrina de Isabel Pantoja, en lo que era un comentario crítico a las personas que utilizan la fiesta sevillana como un momento para subir a redes y ganar seguidores. Una actitud con la que Anabel no está muy de acuerdo.